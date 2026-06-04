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“Chi uccise i dinosauri?”: incontro all’osservatorio astronomico

L'iniziativa è in programma venerdì 5 giugno

di Redazione
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Grosseto. Con l’arrivo della stagione estiva tornano i grandi appuntamenti all’osservatorio astronomico di Roselle: relatori d’eccezione, esponenti dell’Università di Siena, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e molti altri.

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 5 giugno, con l’incontro dal titolo “Chi uccise i dinosauri?”.

Alle 21.30 l’osservatorio astronomico comunale di Roselle aprirà al pubblico per ricordare il limite k/t e l’estinzione di massa alla fine del Cretaceo a seguito dell’impatto meteorico. Un evento che ha lasciato una traccia indelebile sul nostro pianeta unendo astronomia e geologia.

Relatore sarà il prof. Gianfranco Gargani, geofisico in servizio all’Università di Siena.

Meteo permettend,o seguiranno le osservazioni della volta celeste ad occhio nudo e dai telescopi posti in giardino.

I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito, al link https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/

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