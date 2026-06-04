Servizio civile: la cooperativa Solidarietà e Sviluppo cerca due giovani

Grosseto. Un’opportunità concreta per i giovani di sentirsi protagonisti e di muovere i primi passi nel mondo del lavoro promuovendo i valori dell’accoglienza, dell’integrazione e dell’interculturalità.

La cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo mette a disposizione due posti per il servizio civile regionale presso le proprie sedi di Bagni di Lucca e di Grosseto. Lo fa attraverso il proprio progetto “Al fianco di chi migra”, all’interno del bando per l’occupazione giovanile della Regione Toscana, nell’ambito di Giovanisì, finanziato con risorse del Pr Fse+ 2021/2027.

Il progetto

I due giovani selezionati contribuiranno, con la loro presenza e il loro impegno, alla crescita degli stranieri accolti e al buon funzionamento delle strutture. Il loro apporto è volto a offrire un supporto ai coordinatori, mediatori, educatori, psicologi ecc. per lo svolgimento della gestione dei progetti fornendo un sostegno logistico e organizzativo che permetterà, una volta formati e attivi, di migliorare la funzionalità dei servizi.

Possono partecipare al progetto tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana, non occupati, disoccupati o inattivi. La durata del progetto è di 12 mesi. Ai giovani impiegati spetterà un assegno mensile pari a 507,30 euro quale contributo riconosciuto per lo svolgimento del servizio, di natura non retributiva e non soggetto a trattenute.

Le domande di partecipazione possono essere presentate soltanto online entro e non oltre le ore 12 del 10 giugno 2026 mediante accesso accreditato alla piattaforma web https://servizi.toscana.it/sis/DASC/#/. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-bando-per-la-selezione-di-2.396-giovani

“Il servizio civile è uno strumento di crescita importante per i nostri giovani – dichiara il presidente della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli – che vogliono mettersi alla prova, sperimentando la dimensione lavorativa ed imparando sul campo a rendersi utili per la comunità attraverso iniziative che promuovono la partecipazione e la messa a disposizione del prossimo. Un’occasione da cogliere per chi vuole conoscere più da vicino il mondo del terzo settore e contribuire a far del bene agli altri”.