“Le storie ci fanno”: evento finale del progetto dedicato a Mariella Gennai

Massa Marittima (Grosseto). Un pomeriggio dedicato alle storie che nutrono, che fanno bene e che ci aiutano a capire chi siamo: venerdì 5 giugno, alle 17, a Massa Marittima, al’ex convento delle Clarisse, si terrà l’evento finale del progetto “Le storie ci fanno”, un percorso educativo e culturale in memoria di Mariella Gennai.

Iniziato a febbraio, il progetto ha coinvolto 250 studenti delle scuole medie e superiori di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo, attraverso una serie di laboratori guidati, al centro dei quali il racconto diventa strumento di consapevolezza.

Il progetto, finanziato dal Consiglio regionale della Toscana, è nato per volontà della Commissione comunale per le pari opportunità insieme al Comune di Massa Marittima, andando a sostituire in via sperimentale per l’anno 2026-2027 il Premio letterario Mariella Gennai, nato nel 2004. Il percorso, articolato in 8 ore di laboratori per un totale di 70 ore di incontri, è stato ideato dall’autore e regista Massimiliano Gracili. La realizzazione delle attività è stata affidata alla Cooperativa Arcobaleno.

Nella giornata finale di restituzione è prevista la partecipazione speciale di Lorenzo Baglioni, comico, musicista e divulgatore che torna a Massa Marittima dopo essere stato il testimonial, lo scorso anno, del concorso dedicato a Mariella Gennai. Parteciperanno inoltre il sindaco Irene Marconi, Grazia Gucci, assessora alle pari opportunità, Ambra Fontani, presidente della Commissione pari opportunità, Massimiliano Gracili, regista. Il programma prevede alle 17 l’incontro e il dialogo con gli studenti e alle 18 Lorenzo Baglioni Show. Alle 19 aperitivo finale. Ingresso libero e gratuito.

“Da secoli trattiamo le storie come qualcosa da capire, analizzare, interpretare o giudicare – afferma il regista Massimiliano Gracili –, ma le storie che incontriamo quotidianamente ci cambiano, come dimostrano le neuroscienze, perché il cervello simula l’esperienza. La domanda cosa ti ha lasciato quella storia, dunque, non è sentimentale, ma scientifica, perché tutti i racconti lasciano traccia nel nostro corpo. Le storie ci cambiano e ci costruiscono. Da qui nasce il progetto con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti per essere più consapevoli e meno vulnerabili.”

“Non c’è modo migliore per onorare la memoria di Mariella Gennai – commenta Grazia Gucci, assessore alle pari opportunità – se non attraverso un percorso pensato per fornire concretamente occasioni di crescita per i nostri ragazzi e ragazze. Questo progetto ci ha consentito di creare uno spazio di confronto e riflessione, per aiutare i giovani a leggere la complessità del mondo che li circonda”.

“Con ‘Le storie ci fanno’ abbiamo scelto di rinnovare il modo di ricordare Mariella Gennai, mantenendo vivi i valori che hanno ispirato il premio letterario a lei dedicato – aggiunge Ambra Fontani, presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Massa Marittima –. La grande partecipazione degli studenti e l’entusiasmo emerso durante i laboratori ci confermano quanto sia importante investire in percorsi educativi che mettano al centro l’ascolto, la relazione e la crescita personale. È un’esperienza che ha lasciato un segno e che rappresenta un importante patrimonio per tutta la comunità”.