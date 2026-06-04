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Incendio in un rimessaggio: tre mezzi agricoli distrutti dalle fiamme

L'episodio è accaduto a Roccalbegna

di Redazione
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Roccalbegna (Grosseto). I Vigili del Fuoco del distaccamento di Arcidosso sono intervenuti questa mattina all’alba, intorno alle 4.50, per un incendio sviluppatosi all’interno di un rimessaggio agricolo nel comune di Roccalbegna.

L’incendio

All’arrivo della squadra, le fiamme avevano già coinvolto tre mezzi agricoli ricoverati all’interno del capannone. L’intervento dei Vigili del Fuoco, effettuato con due automezzi, ha consentito di estinguere l’incendio e di impedirne la propagazione alle strutture adiacenti.

Il rogo ha causato la completa distruzione delle tre macchine agricole e di una parte della copertura del rimessaggio. Grazie alle operazioni di spegnimento, le fiamme non hanno raggiunto un secondo capannone agricolo situato nelle immediate vicinanze, né un ovile contenente numerosi capi ovini.

Non si registrano persone ferite o coinvolte nell’evento.

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