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“Dialoghi sul turismo che cambia”: evento conclusivo con presentazione della relazione finale

L'iniziativa è in programma venerdì 5 giugno

di Redazione
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Scarlino (Grosseto). Si conclude venerdì 5 giugno, alle 15.30, nella sala meeting di Marina di Scarlino al Puntone, il percorso “Dialoghi sul turismo che cambia”, il ciclo di incontri promosso dall’assessorato al turismo del Comune di Scarlino con il supporto del Parco nazionale delle Colline Metallifere e la collaborazione di Acta SensiContemporanei.

L’incontro

L’appuntamento finale sarà dedicato alla presentazione della relazione conclusiva elaborata dagli esperti di Acta, impresa sociale che ha accompagnato l’intero percorso di confronto sviluppato negli ultimi mesi. Un’occasione per condividere i risultati del lavoro svolto e le indicazioni emerse dagli incontri che hanno coinvolto operatori turistici, professionisti, associazioni e istituzioni, affrontando temi legati ai nuovi trend del turismo, alla sostenibilità, all’identità dei luoghi e alle prospettive di crescita del territorio.

Interverranno il sindaco Francesca Travison, l’assessore altTurismo Silvia Travison, la presidente del Parco nazionale delle Colline Metallifere Fabiola Favilli, il direttore del Parco Salvatore Liveri Console e Carlo Gistri di VisitMaremma.net.

«È stata una bellissima esperienza che ha permesso di creare occasioni concrete di incontro e confronto tra amministrazione, operatori e professionisti del settore – dichiara l’assessore al turismo Silvia Travison –. In questi mesi abbiamo affrontato temi importanti e attuali, raccogliendo contributi preziosi che rappresentano una base di partenza per continuare a lavorare sul futuro turistico di Scarlino. L’incontro di venerdì sarà l’occasione per tirare le fila di questo percorso, condividere i risultati emersi e ragionare sulle prospettive che si aprono davanti a noi».

Al termine dell’incontro è previsto infatti un aperitivo conclusivo al Doga con degustazione del Mawey Gin di Casa Boscaglia, occasione informale per proseguire il confronto e salutare la conclusione del percorso.

«Ringrazio a nome del Comune di Scarlino – conclude l’assessore Travison il Parco nazionale delle Colline Metallifere per il supporto e la collaborazione garantiti durante l’intera iniziativa, ad Acta per la competenza e la professionalità con cui ha accompagnato il progetto, a tutti i relatori e agli ospiti che hanno condiviso esperienze e punti di vista, agli operatori turistici che hanno partecipato attivamente ai diversi appuntamenti contribuendo alla qualità del confronto. Un ringraziamento particolare va anche a Casa Boscaglia che, con la degustazione del Mawey Gin prevista al termine dell’incontro, contribuirà alla conclusione della rassegna valorizzando una delle eccellenze del territorio».

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