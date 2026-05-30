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Festa della Repubblica: il primo giugno chiusi alcuni servizi e uffici della Asl

I consultori di Grosseto, Follonica e Castel Del Piano saranno aperti dalle 8 alle 14

di Redazione
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Grosseto. In occasione della Festa della Repubblica, alcuni servizi della Asl Toscana sud est effettueranno delle variazioni all’apertura nella giornata di lunedì primo giugno.

Nella zona distretto Grossetana, Colline Metallifere e Amiata grossetana resteranno chiusi per l’intera giornata i servizi: Ufsmia (Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza), gli uffici anagrafe, mentre i consultori di Grosseto, Follonica e Castel Del Piano saranno aperti dalle 8 alle 14.

Nella zona distretto Colline dell’Albegna resteranno chiusi per l’intera giornata i servizi: Ufsmia (Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza) e i centri per persone con disabilità Centro mare di Orbetello e Il delfino di Montemerano.

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