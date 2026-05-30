Festa della Repubblica: il primo giugno chiusi alcuni servizi e uffici della Asl

Grosseto. In occasione della Festa della Repubblica, alcuni servizi della Asl Toscana sud est effettueranno delle variazioni all’apertura nella giornata di lunedì primo giugno.

Nella zona distretto Grossetana, Colline Metallifere e Amiata grossetana resteranno chiusi per l’intera giornata i servizi: Ufsmia (Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza), gli uffici anagrafe, mentre i consultori di Grosseto, Follonica e Castel Del Piano saranno aperti dalle 8 alle 14.

Nella zona distretto Colline dell’Albegna resteranno chiusi per l’intera giornata i servizi: Ufsmia (Unità funzionale salute mentale infanzia e adolescenza) e i centri per persone con disabilità Centro mare di Orbetello e Il delfino di Montemerano.