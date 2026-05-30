“Impariamo a prenderci cura di noi”: un incontro per parlare di prevenzione, salute e dipendenze

Follonica (Grosseto). La Commissione pari opportunità e le Farmacie comunali, con la partecipazione dell’associazione AAA Alcolisti anonimi di Follonica, organizzano un incontro dal titolo “Impariamo a prenderci cura di noi”, aperto al pubblico e dedicato alla salute. Molti i medici relatori.

L’incontro

L’incontro, organizzato per sabato 6 giugno alle 17.00 alla Fonderia 1, è dedicato alla salute maschile, alla prevenzione oncologica e al tema delle dipendenze, ed è funzionale a promuovere consapevolezza, informazione e cura di sé.

Si tratta di un momento aperto alla cittadinanza con professionisti del territorio e testimonianze importanti per parlare insieme di prevenzione, benessere e responsabilità condivisa.

Interverranno la dott.ssa Ilaria Pastina, direttrice dell’Uoc Oncologia medica dell’ospedale Misericordia di Grosseto, il dottor Roberto Nucciotti, direttore dell’Uoc Urologia medica dell’ospedale Misericordia di Grosseto, la dott.ssa Elena Canneti, dirigente medico dell’Uoc Pneumologia medica dell’ospedale Misericordia di Grosseto, la dr.ssa Silvia Pieraccini, pedagogista.