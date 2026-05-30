Centro di raccolta dei rifiuti, aumentano i giorni di apertura: ecco gli orari

Massa Marittima (Grosseto). Saranno in vigore a partire dal prossimo 1° giugno i nuovi orari del centro di raccolta dei rifiuti di viale Martiri della Niccioleta a Massa Marittima.

La rimodulazione degli orari di operatività del centro prevede un incremento dei giorni di apertura, che passano da tre (lunedì, giovedì e sabato) a cinque (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato).

I cittadini avranno quindi a disposizione ulteriori giornate per potersi recare al centro di raccolta, che costituisce uno strumento prezioso per promuovere, incrementare e rafforzare la raccolta differenziata, sia in termini quantitativi che qualitativi, dando così un contributo importante a un modello di gestione più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

“La variazione di orario che consente di spalmare le aperture del centro di raccolta su più giorni – commenta Lorenzo Balestri, assessore comunale all’ambiente – va nella direzione di rendere il conferimento sempre più semplice e accessibile per tutti. Si tratta di un servizio molto importante per contrastare il fenomeno degli abbandoni, a disposizione dei cittadini gratuitamente. Invitiamo pertanto la popolazione ad utilizzarlo perché con la collaborazione di tutti è possibile migliorare il decoro urbano, salvaguardare l’ambiente e aumentare la qualità della raccolta differenziata sul territorio”.

Nel centro di raccolta di Massa Marittima è possibile conferire un’ampia gamma di rifiuti, come ingombranti, sfalci di potature, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), legno, oli esausti e molto altro.

Sul sito di Sei Toscana, al link www.seitoscana.it, e sull’app Iren Ambiente (scaricabile gratuitamente sia per sistemi Android che iOS), è possibile consultare la lista completa dei rifiuti conferibili, oltre che tutte le informazioni relative a giorni e orari di apertura, che, dal 1° giugno, saranno i seguenti: