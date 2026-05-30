Grosseto. Per quattro sabati consecutivi il Museo di storia naturale della Maremma si trasformerà in un palcoscenico dedicato a bambini e famiglie con il “Sipario della natura”, un nuovo festival teatrale che unisce spettacolo, divulgazione e intrattenimento.

L’iniziativa propone quattro appuntamenti in programma il 6, 13, 20 e 27 giugno, tutti con inizio alle 18.00. Il costo del biglietto è di 10 euro. È consigliata la prenotazione scrivendo a segreteria@museonaturalemaremma.it oppure chiamando il numero 0564.488571.

Il festival

La rassegna nasce con l’obiettivo di offrire occasioni di incontro e di scoperta, utilizzando il linguaggio del teatro per raccontare il mondo naturale, i valori della convivenza e il rapporto tra uomo e ambiente.

Si parte sabato 6 giugno con “Alieni – Storie di specie alloctone e mondi in equilibrio”, a cura del Teatro dello Sbaglio, uno spettacolo consigliato dai 6 anni in su che affronta in modo coinvolgente il tema delle specie introdotte e degli equilibri ecologici.

Sabato 13 giugno sarà la volta di “Vola solo chi osa farlo”, scritto e interpretato da Giacomo Moscato con i disegni di Dominga Tammone: una storia di amicizia e gentilezza che invita a riflettere sull’importanza delle relazioni e dell’empatia.

Sabato 20 giugno Animascenica porterà in scena “Fiabe rampanti di Italo Calvino”, con Emanuele Bocci, Irene Paoletti e Pablo Torregiani, in un viaggio teatrale ispirato all’immaginario dello scrittore.

Il festival si concluderà sabato 27 giugno con “Il pedagogo di campagna – Canti dalla terra al cielo”, spettacolo musicale con Cinzia Monari e Paolo Mari, che intreccia parole e musica in un racconto dedicato alla natura e alle tradizioni.

«Con questa rassegna il museo si apre ancora di più alle famiglie, proponendo un modo originale e coinvolgente per avvicinare i bambini ai temi della natura e della conoscenza – dichiara Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma –. Il teatro è uno strumento straordinario per suscitare curiosità, emozioni e domande e rappresenta un linguaggio particolarmente efficace per parlare ai più piccoli e ai loro genitori».