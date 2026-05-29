Poesia e musica d’autore: nuovo appuntamento con “I Luoghi del Tempo”

Grosseto. Prosegue sabato 30 maggio a Casal di Pari, nel comune di Civitella Paganico, la sedicesima edizione de “I Luoghi del Tempo”, il festival diffuso che attraversa la Maremma toscana con appuntamenti dedicati a letteratura, spettacolo dal vivo, musica e valorizzazione del paesaggio.

La seconda giornata del festival sarà dedicata alla poesia contemporanea e alla canzone d’autore, in collaborazione con il Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux, all’interno di uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra maremmano.

Il programma

Alle 18.00, in via Como, prenderà il via la passeggiata poetica con Guido Catalano, accompagnato da Rosalba De Filippis, studiosa e poetessa, e da Andrea Marcocci dell’associazione Odysseus. A coordinare l’incontro saranno Enio Bruschi (del Gabinetto Vieusseux) e Giulia Focardi (giornalista).

Poeta e scrittore tra i più amati dal pubblico italiano, Guido Catalano ha saputo costruire negli anni uno stile ironico, diretto e profondamente contemporaneo, capace di avvicinare nuovi lettori alla poesia. Dai reading teatrali alle sue svariate pubblicazioni letterarie, il suo lavoro attraversa poesia, narrativa e performance dal vivo con un linguaggio personale e immediatamente riconoscibile.

Alle 19.15 la serata proseguirà con “Ogni volo trafitto“, reading musicale dedicato alla poetessa Margherita Guidacci con Cristina Donà e Saverio Lanza (nella foto), insieme al Menura Vocal Ensemble.

Cantautrice tra le voci più raffinate della musica italiana, Cristina Donà ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Mauro Pagani, Manuel Agnelli, Marlene Kuntz e Ginevra Di Marco, costruendo un percorso artistico che unisce scrittura, ricerca sonora e sperimentazione. Accanto a lei Saverio Lanza, compositore, produttore e arrangiatore, da anni attivo tra musica d’autore e ricerca contemporanea, con collaborazioni che spaziano da Vasco Rossi a Sarah Jane Morris.

L’appuntamento rappresenta anche un omaggio alla figura di Margherita Guidacci, una delle più importanti poetesse italiane del Novecento, attraverso un intreccio di parole, musica e paesaggio che ben rappresenta lo spirito del festival.

La giornata si concluderà alle 20.00 con un aperitivo dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio, con degustazioni a cura di Santa Lucia, Azienda agricola Luca Manini, Caseificio Grosseto e Tenuta di Paganico.

I prossimi appuntamenti

Il festival proseguirà domenica 31 maggio al Centro Visite del Parco archeologico di Roselle, a Grosseto, che ospiterà Antonio Spadaro, Tommaso Ragno e Pierluigi Di Pasquale in un incontro tra spiritualità, cinema e letteratura.

Lunedì primo giugno Villa La Castellaccia, storica dimora di Pietro Citati, diventerà il centro di una serata dedicata alla letteratura contemporanea. Saranno presenti Carlotta Fruttero, Margherita Oggero e Dario Voltolini, insieme all’attore Lorenzo Degl’Innocenti e al chitarrista Giuseppe Scarpato per una lettura musicale dedicata ai racconti di Carlo Fruttero, per i 100 anni dalla nascita.

Martedì 2 giugno il borgo di Sticciano ospiterà invece una giornata dedicata a David Riondino, con Ugo Dighero, Chiara Riondino, Francesca Breschi e Fabio Battistelli.

Dopo una breve pausa, il festival riprenderà venerdì 5 giugno con un programma che si svilupperà su due fine settimana consecutivi, per poi concludersi mercoledì 17 giugno nel Giardino granducale di Follonica.

Il festival continua anche a investire sulla formazione e sulla partecipazione delle giovani generazioni attraverso il progetto della Redazione Giovani, percorso dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto che saranno coinvolti nelle attività di organizzazione, comunicazione e narrazione del festival, entrando in contatto diretto con il mondo dello spettacolo dal vivo e della progettazione culturale.

Accanto alla proposta culturale, “I Luoghi del Tempo” rinnova la propria collaborazione con il sistema produttivo locale, coinvolgendo insieme a Conad aziende vitivinicole, produttori agricoli, cooperative e realtà gastronomiche della Maremma. Ogni appuntamento si concluderà infatti con degustazioni e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, turismo sostenibile e promozione territoriale.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto intero 8 euro

Ridotto 7 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare la tessera all’ingresso degli eventi.

Massimo 1 biglietto ridotto per ogni tessera.

Prevendite online: 18tickets – prevendite online

N.B. Si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: maremmaarte@gmail.com

Programma completo e aggiornamenti: I Luoghi del Tempo