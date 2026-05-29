“L’inganno del fumo”: la Lilt mette in guardia dai pericoli dei nuovi prodotti a base di nicotina

Grosseto. Il 31 maggio è la Giornata mondiale senza tabacco.

“La lotta al fumo è uno dei cardini fondamentali della Lilt; come sede di Grosseto siamo protagonisti di forti campagne di sensibilizzazione sui temi del tabagismo e proprio in questi giorni si è concluso uno dei nostri corsi contro la dipendenza dal fumo”, dichiara il direttore sanitario dottor Bruno Mazzocchi.

Il tema scelto dall’Oms per celebrare la No Tobacco Day 2026 è quello di mettere a nudo le strategie di marketing impiegate dalle industrie di tabacco e nicotina per rendere attraenti i loro prodotti: aromi e additivi, presentazioni accattivanti dei prodotti, uso di nicotina sintetica e sali di nicotina (più gradevole e facile da inalare).

I nuovi prodotti “senza fumo”, come prodotti a tabacco riscaldato, e-cig con o senza nicotina, Puff usa e getta, Snus (tabacco da succhiare), nicotine pouches (bustine di nicotina da mettere tra labbro e gengiva), presentati come una soluzione per chi non riesce a smettere di fumare, in realtà non sono affatto innoqui sia per le persone sia per l’ambiente. Contengono sostanze cancerogene, metalli pesanti, fenoli e sopratutto nicotina.

Una sola Puff bar usa e getta con nicotina 2% da 600 tiri corrisponde a una quantità di nicotina pari a 35 sigarette tradizionali.

Dati dell’Istituto superiore di sanità dicono che i nuovi prodotti “senza fumo” hanno annullato il trend in discesa dei fumatori. Si osserva invece un boom del “policonsumo”, sopratutto tra i più giovani.

“In un certo senso – afferma la dr.ssa Lilia Enei, psico-oncologa del team Lilt di Grosseto -, è molto più difficile smettere di fumare oggi che 30/40 anni fa. C’è stata una grande pubblicità e molta enfasi nel presentare i nuovi prodotti come risoluzione al Tabagismo”.

Alla Lilt di Grosseto i corsi per smettere di fumare – fatti in collaborazione con l’A.Li.Da.F. Odv associazione Liberi dal Fumo -, sono continuamente aggiornati per stare al passo delle nuove mode e dei nuovi prodotti, rifacendosi sempre a fonti ufficiali e riconosciute.

Se i danni del fumo sono noti, perché le persone non smettono? “Questo succede – afferma la dr.ssa Enei –, perché il problema della dipendenza è stato sempre considerato un vizio, una carenza di volontà, stupidità ecc. Il fumo non è un vizio, ma una dipendenza e quindi va trattato come una malattia, così come si curano il diabete, l’ipertensione, la bronchite cronica, le malattie cardiovascolari, l’enfisema e certe forme di tumore che sono state spesso la conseguenza del fumo, come ad esempio il cancro della vescica”.

I corsi della Lilt di Grosseto consistono in un percorso dolce e attivo, basato su tecniche cognitivo-comportamentale e ultimamente utilizzando come farmaco la citisina. La citisina può essere utile, ma va inserita in un percorso di consapevolezza e di cura, utilizzando le strategie giuste.

La direttrice Barbara Bricca ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione o chiedere informazioni chiamando il numero 0564.453261.

Nella foto: la dr.ssa Lilia Enei con alcuni partecipanti all’ultimo corso per smettere di Fumare alla Lilt di Grosseto.