Incidente Aurelia, Casamenti: “I Giovani Democratici strumentalizzano i residenti di Scalo”

Grosseto. “Il segretario dei Giovani Democratici Porta ancora non ha compreso che sull’Aurelia ogni progetto, se ci sarà, esclusa l’autostrada che come amministrazione comunale siamo riusciti con il relativo pedaggio a non fare passare, dovrà essere vagliato e discusso dall’amministrazione comunale millimetro per millimetro e sottoposto al confronto con i cittadini, come sempre promesso”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Siamo contrari agli espropri di abitazioni e attività dei cittadini e quindi vogliamo analizzare le carte ufficiali quando e se ci saranno – spiega Casamenti -. Tutto il resto è il solito teatrino della sinistra locale che scrive senza sapere cosa. La strumentalizzazione da parte della sinistra contro gli abitanti dello Scalo è di una gravità inaudita. Dispiace apprendere che Porta e Bisconti praticamente siano a favore della distruzione delle abitazioni lungo Orbetello scalo tra le due corsie. Quelle abitazioni sono lì da decenni e legare la questione Aurelia ad un incidente dovuto a motivi di natura diversa, oltre che sorridere, fa capire che non sappiano di cosa si parli”.

“Bisconti e Porta dovrebbero provare serio imbarazzo a utilizzare a scopi politici una vicenda che ha messo a dura prova delle famiglie che da decenni lottano per non vedersi portare via o abbattere l’abitazione – termina Casamenti -. La nostra amministrazione comunale, come sempre, deciderà quando sarà il momento sulle carte reali tenendo presente come fattore prioritario gli interessi di tutti i cittadini e non certamente i motivi esclusivamente politici dei partiti di sinistra che fanno la guerra al Governo”.