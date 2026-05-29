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Incidente Aurelia, Casamenti: “I Giovani Democratici strumentalizzano i residenti di Scalo”

di Redazione
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Grosseto.Il segretario dei Giovani Democratici Porta ancora non ha compreso che sull’Aurelia ogni progetto, se ci sarà, esclusa l’autostrada che come amministrazione comunale siamo riusciti con il relativo pedaggio a non fare passare, dovrà essere vagliato e discusso dall’amministrazione comunale millimetro per millimetro e sottoposto al confronto con i cittadini, come sempre promesso”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Siamo contrari agli espropri di abitazioni e attività dei cittadini e quindi vogliamo analizzare le carte ufficiali quando e se ci saranno – spiega Casamenti -. Tutto il resto è il solito teatrino della sinistra locale che scrive senza sapere cosa. La strumentalizzazione da parte della sinistra contro gli abitanti dello Scalo è di una gravità inaudita.  Dispiace apprendere che Porta e Bisconti praticamente siano a favore della distruzione delle abitazioni lungo Orbetello scalo tra le due corsie. Quelle abitazioni sono lì da decenni e legare la questione Aurelia ad un incidente dovuto a motivi di natura diversa, oltre che sorridere, fa capire che non sappiano di cosa si parli”.

“Bisconti e Porta dovrebbero provare serio imbarazzo a utilizzare a scopi politici una vicenda che ha messo a dura prova delle famiglie che da decenni lottano per non vedersi portare via o abbattere l’abitazione – termina Casamenti -. La nostra amministrazione comunale, come sempre, deciderà quando sarà il momento sulle carte reali tenendo presente come fattore prioritario gli interessi di tutti i cittadini e non certamente i motivi esclusivamente politici dei partiti di sinistra che fanno la guerra al Governo”.

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