Parco del Diversivo, consegnati gli elaborati degli studenti: a breve installati venti totem informativi

Grosseto. Si è svolta oggi la consegna degli elaborati realizzati degli studenti dell’indirizzo Tecnico Grafico e della Comunicazione del Polo Bianciardi nell’ambito del progetto dedicato al Parco del Diversivo, nato dalla collaborazione tra il Comune di Grosseto e l’istituto scolastico per valorizzare uno dei nuovi spazi pubblici della città attraverso la creatività, le competenze e la partecipazione attiva dei giovani.

L’iniziativa prende avvio dall’incontro tenutosi il 16 febbraio 2025 nella sede dell’assessorato ai Lavori pubblici, alla presenza dell’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, dell’assessore alla toponomastica Fabrizio Rossi, dell’ingegner Luca Vecchieschi e dei docenti Patrizia Vincenzoni, Elena Berretti, David Baragiola, Marcella Materazzi, Irene Nappi, Federica Cipolletta, Simonetta Baccetti, Gianluca Falangola e Gaetano Mendola. Da quel confronto è nato un percorso condiviso che ha coinvolto direttamente gli studenti nella progettazione della futura cartellonistica del Parco del Diversivo.

I progetti

I ragazzi hanno realizzato circa venti progetti per totem informativi e materiali grafici dedicati alla conoscenza del territorio e del parco, oltre a campagne di comunicazione sociale sui temi del rispetto dell’ambiente, del decoro urbano, delle persone, e delle diversità. Elaborati che nei prossimi mesi saranno trasformati in elementi concreti destinati ad arricchire uno dei più importanti spazi di aggregazione della città.

“Oggi premiamo non soltanto degli elaborati grafici, ma soprattutto un percorso di partecipazione, creatività e crescita che ha visto gli studenti del Polo Bianciardi contribuire concretamente alla valorizzazione del Parco del Diversivo – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Il lavoro realizzato rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra scuola e istituzioni, capace di trasformare idee, competenze e sensibilità dei giovani in strumenti utili per tutta la comunità. Attraverso la cartellonistica e i totem informativi, gli studenti hanno affrontato temi profondamente attuali come il rispetto dell’ambiente, del decoro urbano, delle persone, delle diversità e degli animali, utilizzando un linguaggio moderno, diretto ed efficace. Non si è trattato di un semplice esercizio scolastico, ma di un contributo concreto alla crescita di uno spazio pubblico pensato per essere luogo di aggregazione, socialità e condivisione”.

L’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi sottolinea il valore operativo del progetto: “Fin dall’inizio abbiamo creduto nella possibilità di coinvolgere direttamente gli studenti nella valorizzazione del Parco del Diversivo. I circa venti totem informativi che saranno realizzati rappresentano un risultato concreto e tangibile di questo percorso. Il parco non sarà soltanto uno spazio riqualificato, ma anche un luogo capace di raccontare il territorio e trasmettere messaggi positivi grazie al contributo delle nuove generazioni”.

L’assessore alla toponomastica Fabrizio Rossi evidenzia invece l’importanza culturale e identitaria dell’iniziativa: “Questo progetto dimostra come i giovani possano essere protagonisti nella costruzione dell’identità dei luoghi pubblici. Attraverso il loro lavoro hanno saputo interpretare il significato del Parco del Diversivo, contribuendo a rafforzarne il valore educativo, sociale e civico. È un esempio concreto di partecipazione e collaborazione tra scuola e amministrazione che merita di essere valorizzato”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze trasversali da parte degli studenti, coniugando eredità storica, innovazione nel design urbano, sostenibilità ambientale e impegno civico. Un percorso che ha consentito ai ragazzi del Polo Bianciardi di mettere in pratica conoscenze professionali e capacità creative, contribuendo al tempo stesso alla costruzione dell’identità di uno spazio destinato a diventare sempre più un punto di riferimento per giovani, famiglie e cittadini.