I migliori vini di Maremma arrivano in laguna: al via Degustatus

Orbetello (Grosseto). I migliori vini della Maremma si danno appuntamento a Degustatus – Edizione di primavera, organizzato da Pro Loco Lagunare e Comune di Orbetello, che dal 30 maggio al primo giugno si terrà nel centro storico di Orbetello per celebrare e promuovere le eccellenze vitivinicole del territorio e non solo.

Degustatus – Edizione di primavera è al debutto e si presenta come un’anticipazione della versione integrale di Gustatus, per cui è stato scelto di proporre solo la parte degustativa del vino: «24 produttori del territorio saranno infatti presenti sul corso di Orbetello – spiegano dalla Pro Loco Lagunare – e gli avventori avranno la possibilità di degustare i loro vini con loro acquistando il calice a 10 euro in uno dei punti vendita allestiti su corso Italia. Il calice sarà acquistabile in piazza Cortesini, in piazza del Plebiscito e in piazza del Popolo e ogni calice contiene la “Degusta card”, la tessera che offre la possibilità di visitare per la degustazione ogni stand presente alla manifestazione».

«Queste 24 cantine – spiega Emiliano Leuti, che per la Pro Loco Lagunare ha curato la selezione dei produttori – rappresentano la complessità del territorio, raccontandolo attraverso le loro etichette, ma anche attraverso le aree dalle quali provengono, infatti chi verrà a trovarci potrà degustare per esempio ansoniche del Giglio, dell’Argentario e dell’entroterra maremmano fino ai 700 metri sul livello del mare, per quella di una cantina che arriva dalla zona del Montecucco. La stessa azienda porterà il Sangiovese Docg, che potremo comprendere mettendolo a confronto con i Morellini e gli altri Sangiovese provenienti da molti altri angoli della Maremma e presenti alla manifestazione, molti vermentini, ma anche vitigni internazionali. Tecniche di vinificazione più tradizionali ed altre più moderne si racconteranno sempre attraverso le parole dei produttori ed attraverso i loro vini».

«Avremo con noi il vincitore 2025 del premio Miglior vignaiolo d’Italia – annuncia Leuti – e un Tre Bicchieri del Gambero Rosso. Tre grandi Docg della Toscana enologica, vitigni autoctoni come Ansonica, Procanico, Ciliegiolo e Pugnitello. Il re dei rossi toscani, il Sangiovese, vi aspetterà in ogni angolo del paese. Avremo una cantina dell’alto Lazio, una da San Gimignano ed una dal Montecucco per mettere a confronto vini simili che arrivano da territori limitrofi e potremo trovare con loro affinità e differenze con quelli a noi più noti e vicini. Saranno presenti 5 aziende che producono vini naturali, tanto per dare la possibilità di capire quanto sia possibile avere grandi eccellenze anche da questa tipologia. Le Grandi varietà internazionali ormai sono molto diffuse ed a DeGustatus ne avrete diverse opportunità di assaggio e di acquisto, perchè tutti i vini in degustazione saranno anche acquistabili».

Il primo giugno, inoltre, si terrà, nella sala espositiva dell’ex frontone di Talamone, una Masterclass che prevede una degustazione privata con l’etichetta scelta da ciascuno dei produttori che partecipano alla manifestazione. L’appuntamento sarà condotto da Emiliano Leuti e l’esperta di vini Caterina Tulino e avrà un costo di 30 euro: «La Masterclass di Degustatus 2026 – dichiara ancora Leuti – non è altro che l’essenza di questa manifestazione, ovvero la visione di insieme dell’evento. Chi parteciperà avrà la possibilità di degustare in una sola seduta, un territorio intero attraverso 24 etichette di altrettanti produttori che le avranno scelte per loro. I vignaioli di Degustatus hanno infatti selezionato per i palati dei partecipanti ciò che sentono più rappresentativo per le loro aziende ed emblematico per il loro territorio. La degustazione, che durerà circa 3 ore, sarà suddivisa in 4 batterie da 6 vini».

«Un appuntamento che promuove il nostro comune attraverso le nostre eccellenze vitivinicole – sottolinea in conclusione l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali –, richiama sul territorio esperti e appassionati di vino che potranno scoprire il percorso di degustazione, ma anche le nostre attività commerciali in quanto gli stand dei produttori saranno abbinati ognuno a un’attività locale no food. Gli avventori avranno anche la possibilità di scoprire o riscoprire le nostre attività di ristorazione, poiché questa prima edizione di Degustatus a primavera rappresenta un esperimento teso a valorizzare esclusivamente le nostre eccellenze enologiche, che sono state un graditissimo ritorno all’interno di Gustatus e che ritroviamo anche a primavera nel nostro centro storico accendendolo con i colori, i sapori e gli odori dei migliori vini di Maremma».