Aurelia, i Giovani Democratici: “Messa in sicurezza è una priorità, il Comune alzi la voce”

Orbetello (Grosseto). “Il drammatico incidente della scorsa notte a Orbetello Scalo, dove un autoarticolato ha sventrato il giardino di un’abitazione privata sfiorando la tragedia, è la dimostrazione plastica e dolorosa di una realtà non più ignorabile: la messa in sicurezza dell’Aurelia è un’emergenza assoluta e immediata di incolumità pubblica”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Matteo Porta, segretario dei Giovani Democratici della Costa d’Argento.

“Di fronte a eventi di questa gravità non esistono bandiere politiche o distinzioni di parte, ma solo il dovere primario di proteggere la via dei cittadini – continua la nota –. In questo contesto, lo sconcerto per l’assenza del sindaco Casamenti alla recente manifestazione sulla sicurezza dell’Aurelia diventa ancora più profondo. Quella mobilitazione ha visto una partecipazione corale, unendo amministratori e rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali in modo totalmente trasversale, da destra a sinistra. In quella sede, l’unico grande assente è stato il nostro sindaco. Una sedia vuota che pesa come un macigno e che segna un isolamento istituzionale incomprensibile proprio nel momento in cui il territorio avrebbe dovuto mostrare il massimo della compattezza”.

“Le giustificazioni addotte dal primo cittadino per motivare la propria assenza, incentrate sulla preoccupazione per gli espropri derivanti dai progetti di adeguamento stradale, sono politicamente e logicamente inaccettabili – sottolinea Porta -. È evidente che sia dovere di un’amministrazione vigilare affinché le procedure di esproprio minimizzino l’impatto sul territorio o vengano, dove possibile, evitate. Tuttavia, questa necessaria tutela non può e non deve essere utilizzata come un paravento per sottrarsi alla richiesta di messa in sicurezza dell’Aurelia. Le due istanze possono e devono camminare insieme. L’incidente di Orbetello Scalo dimostra chiaramente che, mentre il percorso amministrativo degli espropri è governabile, concertabile e mitigabile, l’imprevedibilità di una tragedia stradale non concede margini di trattativa. Situazioni del genere rischiano di produrre danni infinitamente peggiori di qualsiasi esproprio, compromettendo non solo le proprietà, ma l’esistenza stessa delle persone”.

“I cittadini hanno bisogno di risposte certe e di una leadership presente. Di fronte a famiglie che si svegliano con un tir nel proprio giardino, la politica non può permettersi assenze ‘strategiche’ o distinguo formalistici – termina il comunicato –. Chi amministra Orbetello ha il dovere di guidare la rivendicazione per la sicurezza dei propri concittadini in prima linea, non certo di rimanere a guardare da lontano”.