“Giallo Grosseto”: un omaggio ad Andrea Camilleri apre il festival letterario

Grosseto. Nella giornata di domani, giovedì 28 maggio, prenderà ufficialmente il via la seconda edizione di “Giallo Grosseto”, il festival dedicato alla letteratura thriller, noir e poliziesca che per tre giorni porterà a Grosseto alcuni tra i protagonisti più autorevoli della narrativa italiana contemporanea.

Il festival sarà dedicato ad Andrea Camilleri, nel centenario della nascita dello scrittore che ha segnato la storia della letteratura italiana contemporanea in generale e del giallo italiano in particolare.

Ecco il programma ufficiale della giornata di domani:

Mattina – Scuola secondaria di primo grado “G. Ungaretti” – Ore 9.00 – 12.30

Incontro con gli studenti

Valeria Corciolani presenta “La trappola del tempo”. Intervento di Manuela Fontenova (GialloeCucina). Letture a cura di Micol Garofalo e Costanza Burla di Tuttiateatro Aps, in collaborazione con Nasdaq Castiglione della Pescaia e Federspev.

Pomeriggio/sera – Biblioteca Chelliana

Ore 16.30 – Inaugurazione ufficiale del festival;

ore 16.45 – Omaggio ad Andrea Camilleri nel centenario della nascita con Gaetano Savatteri e Isabella Dessalvi;

ore 17.30 – Gaetano Savatteri presenta “La Magna Via”;

ore 18.20 – Roberto Carboni presenta “Il palazzo delle ombre”;

ore 19.10 – Pasquale Sgrò presenta “L’altro ispettore”;

ore 21:30 – François Morlupi presenta “Il cielo degli invisibili”.

Il festival è organizzato dalla Pro Loco di Grosseto, con il patrocinio oneroso dell’assessorato alla cultura del Comune di Grosseto e della Biblioteca Chelliana, la direzione artistica di Carlo Legaluppi e in collaborazione con La Farfalla Odv, Fondazione Villa Elena Maria, Puntozip, Libreria Mondadori centro storico. Progetto grafico di M. Arte.