Educazione stradale inclusione: concluso il progetto “Birba”

Grosseto. Si è concluso oggi a Grosseto il progetto “Birba – Bambini in ricerca barriere architettoniche”, promosso dalla Polizia locale insieme ad Automobile Club Grosseto, Consulta comunale per la disabilità e Garante per la disabilità.

L’iniziativa ha coinvolto le classi quinte delle scuole primarie con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi della disabilità, dell’accessibilità urbana e dell’educazione stradale.

Il progetto

Nel corso del percorso gli alunni hanno partecipato a incontri formativi con la Polizia Municipale e le associazioni, ascoltando testimonianze dirette e lavorando su elaborati grafici dedicati al tema. Le attività si sono concluse con una giornata finale nel centro storico di Grosseto, con verifiche sul campo e momenti di confronto.

Il progetto si è chiuso questa mattina con la premiazione di tutte le classi partecipanti e il riconoscimento dell’impegno dimostrato da studenti, insegnanti e famiglie.