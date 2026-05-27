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Dopo le amministrative, Belcari: “‘Rinnovamento Comune’ conferma la propria identità civica”

Il neosindaco: "Un progetto nato dai cittadini e per i cittadini"

di Redazione
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Sorano (Grosseto). All’indomani del risultato elettorale, il sindaco di Sorano Barbara Belcari interviene per ribadire l’identità e il percorso della lista civica “Rinnovamento Comune”, nata come esperienza civica e destinata a proseguire su questa strada anche nei prossimi anni amministrativi.

«”Rinnovamento Comune“– dichiara Barbara Belcariè un progetto civico costruito attorno alle esigenze del territorio, delle persone e della comunità. È nato dal confronto con cittadini, associazioni, realtà locali e continuerà a mantenere questa natura, autonoma e profondamente legata al paese».

Il sindaco vuole rivolgere anche un ringraziamento a tutte le forze politiche, ai gruppi e alle persone che, in forme diverse, hanno espresso sostegno e vicinanza dopo il percorso elettorale.

«Desidero ringraziare sinceramente tutte le realtà politiche e civiche che hanno scelto di sostenere questo progetto – continua Belcari -. Il contributo ricevuto è stato importante e rappresenta un segnale di attenzione verso un percorso amministrativo basato sul dialogo, sulla concretezza e sulla collaborazione».

Belcari ribadisce però con chiarezza la volontà di mantenere saldo il carattere civico della lista: «La nostra identità resta quella di una lista civica. Continueremo a lavorare con spirito aperto e inclusivo, mettendo al centro esclusivamente l’interesse della comunità, senza appartenenze ideologiche, ma con l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini».

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