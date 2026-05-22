“La scuola del silenzio”: Ninni Bruschetta presenta il suo libro

Grosseto. C’è un momento, nella carriera di un artista completo, in cui il palcoscenico non basta più e la parola scritta diventa l’unico strumento capace di contenere tutto ciò che si ha da dire. Per Ninni Bruschetta, attore e regista messinese tra i più amati e rispettati del panorama teatrale, cinematografico e televisivo italiano, quel momento è arrivato con la pubblicazione di “La scuola del silenzio”, edito da HarperCollins Italia.

Il romanzo sarà al centro di un incontro straordinario con il pubblico nella serata di sabato 23 maggio, alle 21.30, alla biblioteca Chelliana, nell’ambito della preview del festival “Giallo Grosseto”, giunto alla 2ª edizione, rassegna dedicata alla letteratura gialla, thriller e noir, intitolata ad Andrea Camilleri.

L’appuntamento è organizzato dalla Pro Loco di Grosseto, con la direzione artistica di Carlo Legaluppi, con il patrocinio della Città di Grosseto – Assessorato alla Cultura, della biblioteca Chelliana, del festival Grosseto Città che Legge e si inscrive nel quadro delle celebrazioni del centenario della nascita di Camilleri, promosse dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato nazionale Camilleri 100.

La serata sarà moderata dal giornalista Luca Ceccarelli, con letture a cura dell’attore Graziano Caturelli. L’ingresso è subordinato a prenotazione obbligatoria al numero 392.1257069.

La manifestazione è realizzata in collaborazione con Mondadori Bookstore Grosseto del centro storico, La Farfalla Odv, Fondazione Villa Elena Maria e gialloecucina.com, con il supporto di ToscanaTlc e la cura grafica di M-Arte. La testata online PuntoZip è il media partner ufficiale di “Giallo Grosseto”.

L’evento si terrà nell’aula magna al 2° piano della biblioteca Chelliana.