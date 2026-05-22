Tutela dell’ambiente: accordo tra Comune e associazione Plastic Free

Pitigliano (Grosseto). Il Comune di Pitigliano ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free Onlus, avviando ufficialmente una collaborazione finalizzata alla promozione di iniziative ambientali di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

La firma è avvenuta in municipio alla presenza del sindaco Giovanni Gentili, del vicesindaco Serena Falsetti e del referente provinciale Plastic Free per Grosseto e Livorno Gianluca Ranaldi.

L’incontro

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i principali progetti promossi da Plastic Free sul territorio nazionale e le possibili attività condivise da sviluppare nei prossimi mesi insieme all’amministrazione comunale.

Il confronto ha permesso di approfondire temi legati alla sensibilizzazione ambientale, ai clean up, alle attività nelle scuole e alle iniziative dedicate alla riduzione dell’inquinamento da plastica, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più cittadini in percorsi concreti di partecipazione civica e tutela del territorio.

La sottoscrizione del protocollo rappresenta un importante segnale di collaborazione tra istituzioni e volontariato ambientale, confermando la crescente attenzione delle amministrazioni locali verso i temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale.

“Con il sindaco Gentili e il vicesindaco Serena Falsetti abbiamo avuto un confronto bello e stimolante – afferma Gianluca Ranaldi, referente provinciale dell’associazione Plastic Free – parlando delle straordinarie iniziative che potremo mettere in campo nei prossimi mesi per il bene del territorio. C’è stata da subito una grande sintonia e la volontà comune di fare qualcosa di concreto per l’ambiente. Questo accordo ufficiale l’inizio di una collaborazione forte: siamo pronti a unire le forze per ripulire il nostro territorio, sensibilizzare i cittadini e fare, insieme, la differenza”.

“La collaborazione con le associazioni e con i volontari rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere una corretta cultura ambientale – dichiara il vicesindaco di Pitigliano con delega all’ambiente, Serena Falsetti –. Il volontariato svolge un ruolo prezioso nella cura e nella pulizia del territorio, ma è altrettanto importante investire nelle campagne di sensibilizzazione per educare cittadini e giovani a un corretto conferimento dei rifiuti. Solo unendo le forze tra amministrazioni, associazioni e volontariato possiamo costruire una comunità più consapevole, rispettosa dell’ambiente e capace di tutelare concretamente il nostro territorio per le future generazioni”.