Acquedotto del Fiora inaugura una nuova casina dell’acqua: ecco dove

Magliano in Toscana (Grosseto). Nuova casina dell’acqua a Magliano in Toscana.

Inaugurata oggi venerdì 22 maggio, dal sindaco Gabriele Fusini con il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, la nuova casina dell’acqua in via del Madonnino rappresenta un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno dal Fiora e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio.

“Quella di Magliano in Toscana è la seconda casina dell’acqua realizzata sul nostro territorio, dopo quella inaugurata nel 2023 a Montiano – sottolinea il sindaco Gabriele Fusini –. Anche se Magliano in Toscana è uno dei comuni che dispone dell’acqua del Fiora direttamente dal rubinetto, si tratta di un servizio importante per cittadini e turisti, per il quale ringraziamo Acquedotto del Fiora. Stiamo inoltre avviando le procedure per l’installazione di un’ulteriore casina a Pereta, così da dotare tutti e tre i nostri borghi di questa preziosa infrastruttura. Un intervento che, insieme ad altre azioni che stiamo portando avanti, ad esempio nel settore dell’energia, testimonia la volontà dell’amministrazione di continuare a fornire gratuitamente risorse e servizi pubblici a chi vive sul territorio e a chi sceglie di visitarlo e di trascorrervi le proprie vacanze”.

“Ringrazio il sindaco Gabriele Fusini e l’amministrazione comunale per la preziosa collaborazione e l’impegno comune portato avanti a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai –. Le casine dell’acqua sono un servizio estremamente apprezzato dai cittadini, amiche della salute e dell’ambiente. Una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro. Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità”.

“Da inizio progetto è stata superata la soglia di 11 milioni di litri di acqua complessivamente erogata dalle casine dell’acqua installate dal Fiora – prosegue Renai – con 7,5 milioni in meno di bottiglie in plastica da 1,5 litri e 211 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 485 tonnellate di CO2 equivalente non immessa in ambiente e a 485 milioni di chilometri in meno percorsi in auto con una citycar a benzina. Risultati importanti che ci spingono a portare avanti questo progetto con convinzione insieme ai Comuni soci e alle associazioni del territorio”.

Le casine dell’acqua

Le nuove casine sono in grado di erogare sia acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia acqua frizzante refrigerata. L’acqua naturale è sempre gratuita, mentre per l’acqua frizzante è previsto un pagamento di 0,5 centesimi a litro (a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla ditta di manutenzione per la carbonatazione), che può essere effettuato tramite App gratuita dedicata oppure tramite chiavetta ricaricabile (acquistabile presso i punti ritiro adibiti al servizio e in seguito ricaricabile con l’importo desiderato).

Il progetto di installazione delle casine dell’acqua nei Comuni gestiti dal Fiora si pone come obiettivo quello di promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6, 11 e 12 dell’Agenda Onu 2030 e promuovendo stili di vita che siano più consapevoli in merito alla sostenibilità ambientale, sia a casa che nei luoghi pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole. Anche a questo scopo durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di Acquedotto del Fiora.

La tecnologia interna adottata permette di monitorare costantemente, anche da remoto, tutti i parametri di funzionamento e di erogazione per avere sempre sotto controllo la quantità di risorsa utilizzata e la CO2 risparmiata.