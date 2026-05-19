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Disinnesco ordigno bellico: disagi per la circolazione ferroviaria

Riprogrammati o sospesi alcuni collegamenti

di Redazione
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Firenze – In seguito a un’ordinanza della Prefettura di Grosseto, domenica 24 maggio la circolazione ferroviaria sulla linea tirrenica subisce una temporanea rimodulazione per consentire lo svolgimento in totale sicurezza delle operazioni di disinnesco e rimozione di un ordigno bellico. Il residuato, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto a Fonteblanda (GR).

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di domenica 24 maggio, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Grosseto e Orbetello.
L’orario indicato per il termine delle attività è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri.
A causa dell’indisponibilità della linea ferroviaria i treni della lunga percorrenza sulla Genova-Pisa-Roma saranno deviati via Firenze-Pisa o subiranno allungamenti dei tempi di viaggio tra i 50 e i 90 minuti. I Regionali in servizio tra sulla Pisa-Roma avranno origine o termine della corsa a Grosseto.

Durante le attività di rimozione saranno riprogrammati i seguenti collegamenti:

Alta Velocità
Il Frecciabianca 8605 sarà deviato via Firenze-Pisa e fermerà a Livorno, Campiglia, Grosseto e Civitavecchia; è previsto, inoltre, il posticipo in arrivo a Roma Termini di circa 20 minuti.

Il Frecciabianca 8616, invece, subirà un allungamento dei tempi di percorrenza tra i 50 e i 90 minuti.

Intercity
Il treno Intercity 510 sarà deviato via Firenze-Pisa, con la cancellazione di alcune fermate intermedie e un allungamento dei tempi di percorrenza di circa 60 minuti.
I treni Intercity 583, 505, 95040, e 590 subiranno un allungamento dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti.

Regionale di Trenitalia
Tre treni del Regionale di Trenitalia avranno origine o termine corsa a Grosseto. Il treno 19424 Orbetello-Grosseto sarà cancellato.

Si invitano i viaggiatori ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21 o rivolgendosi al personale di stazione.

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