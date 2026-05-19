“L’Europa che ci serve. Idee, opportunità e futuro”: incontro pubblico in sala Pegaso

Grosseto. “L’Europa che ci serve. Idee, opportunità e futuro” è il titolo dell’iniziativa che si terrà giovedì 21 maggio alle 18.30 alla sala Pegaso della Provincia di Grosseto promossa dal consigliere del Comune di Grosseto Ciro Cirillo.

L’evento nasce nell’ambito delle celebrazioni della Giornata dell’Europa ed è realizzato con il patrocinio della Rete dei consiglieri locali dell’Unione europea, di cui Cirillo fa parte, del Comitato europeo delle Regioni, dei Centri Europe Direct della Toscana, del Centro di documentazione europea di Pisa, della Provincia e del Comune di Grosseto.

«L’incontro – spiega Ciro Cirillo – intende promuovere un momento di confronto aperto e partecipato sul ruolo dell’Europa oggi, coinvolgendo istituzioni, associazioni, professionisti, giovani, studenti, imprese e rappresentanti delle diverse realtà della società civile. L’obiettivo è costruire un dialogo sull’Europa di cui abbiamo bisogno: un’Europa capace di ascoltare i territori, creare opportunità, rafforzare partecipazione, diritti, sicurezza, sviluppo e coesione sociale».

Il programma

La serata sarà aperta dai saluti istituzionali della Provincia e del Comune di Grosseto. Seguiranno gli interventi di rappresentanti istituzionali locali, regionali, nazionali ed europei, insieme a esponenti del mondo accademico, culturale e associativo, tra cui il politologo Antonio Stango, l’assessore della Regione Toscana Leonardo Marras, l’europarlamentare ed ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, la direttrice di Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando, la dirigente scolastica del liceo Rosmini di Grosseto Roberta Capitini, l’ex presidente della Gioventù federalista europea Matteo Gori, il generale dell’Aeronautica Militare Vincenzo Lops, esperto di geopolitica.

Sono inoltre previsti contributi da remoto degli europarlamentari Dario Nardella, Pierfrancesco Maran e Salvatore De Meo, oltre a quello di Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania, di Luca Menesini, presidente del gruppo Pse al Comitato europeo delle Regioni, e di vari rappresentanti dei Centri Europe Direct della Toscana.

«L’iniziativa vuole essere un’occasione concreta di ascolto, riflessione e partecipazione civica, capace di avvicinare l’Europa ai cittadini e i cittadini all’Europa, favorendo un confronto libero, costruttivo e orientato al futuro», conclude il consigliere comunale Ciro Cirillo.