Approvata variazione di bilancio: oltre 3 milioni per servizi, turismo e investimenti sul territorio

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia approva la variazione al bilancio di previsione 2026-2028 finalizzata ad adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa alle esigenze emerse nel corso della gestione, garantendo al tempo stesso il mantenimento degli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L’atto riguarda una serie di assestamenti richiesti dai diversi settori dell’Ente sia sul fronte delle entrate che su quello delle spese e, soprattutto, prevede l’applicazione di oltre 3 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione derivato dal rendiconto 2025, recentemente approvato, che saranno destinati al finanziamento di interventi e attività già programmate o vincolate.

Sul fronte delle entrate destinate agli investimenti si evidenzia una previsione in aumento di 150mila euro delle sanzioni urbanistiche che tiene conto dell’andamento degli incassi allo stato attuale già ben superiore alle previsioni iniziali ed una valutazione del settore Edilizia di ulteriori futuri incassi.

Gli investimenti

Tra le principali spese correnti finanziate figurano sono 60mila euro per il monitoraggio dei ponti, 260mila euro per eventi e manifestazioni turistiche, oltre 165mila euro per il ciclo dei rifiuti, quasi 22mila euro per il trasporto degli alunni con disabilità. Tra le spese di investimento sono da ricordare 200mila euro per il cofinanziamento a carico dell’Ente dei lavori sui sottoservizi (fogne, acque chiare e illuminazione) a Poggio d’Oro realizzati da Acquedotto del Fiora, 60mila euro per l’arredo urbano, 58mila euro per la realizzazione di un bagno a Casa Mora e 22mila euro per l’impianto di irrigazione, che vanno a completare il complessivo intervento di riqualificazione dell’intero impianto sportivo, 100mila euro per la realizzazione di un nuovo bagno in fondo alla Panoramica che va ad implementare l’intervento di realizzazione di una rete di servizi igienici, 60mila euro per il rifacimento del muro della Portaccia, 50mila euro per la segnaletica, 70.920 euro per il potenziamento dei controlli stradali (varchi elettronici, videosorveglianza), 140mila euro per il rifacimento della piazza del museo di Vetulonia, 500mila euro per l’acquisto dalla Curia della casa albergo a Vetulonia, 15mila euro per l’acquisto a Tirli del terreno da adibire a parcheggio.

Il provvedimento consentirà pertanto di dare immediata attuazione agli interventi programmati, assicurando continuità ai servizi comunali, sostegno alle attività culturali e turistiche e nuovi ulteriori investimenti sul patrimonio pubblico a testimonianza di una gestione prudente ed oculata che riesce a mettere in campo risorse ingenti ed importanti per la collettività.