Grosseto. Sono state programmate per domenica 24 maggio le operazioni di disinnesco e brillamento di una bomba di aereo della Seconda guerra mondiale da 500 libbre di fabbricazione inglese.

L’ordigno è stato rinvenuto nel comune di Orbetello, a Fonteblanda, al km 156+900 sud dell’Aurelia, durante la realizzazione del tratto “Costa della Maremma” della Ciclovia Tirrenica.

La bonifica

Le attività di bonifica, affidate agli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna), si articoleranno in tre fasi: una prima fase di disinnesco della bomba presso il luogo di ritrovamento; una seconda fase di trasporto della bomba inerte, con scorta della Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e Corpo militare volontario Cdella roce Rossa Italiana; infine, il brillamento presso la cava del Priorato, nel comune di Orbetello.

Il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha adottato un’apposita ordinanza per lo svolgimento delle operazioni nella massima cornice di sicurezza e istituito, nella sede del Comune di Orbetello, il Centro coordinamento soccorsi, per il coordinamento delle attività, a cui prenderanno parte amministrazione provinciale, Comune di Orbetello, Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, Questura di Grosseto, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Polizia Ferroviaria, Anas, Ferrovie dello Stato, Azienda Usl Toscana Sud-Servizio 118 di Grosseto, Corpo militare della Croce Rossa, comitato della Croce Rossa sezione “Costa d’Argento”, Italgas Reti Spa e Acquedotto del Fiora Spa.

L’ordinanza individua le misure di sicurezza che saranno adottate, a partire dalla delimitazione di una “zona rossa” dal punto di disinnesco dell’ordigno, con conseguente evacuazione, ad opera del comune di Orbetello, di tutti coloro che risiedono all’interno di quell’area.

È stata disposta l’interdizione del traffico dell’Aurelia’ per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni dal km 163+500 (incrocio con la S.P. 56 “San Donato”) al km 150+500 (svincolo di Albinia) in entrambe le direzioni.

Di seguito il percorso alternativo individuato:

S.P. 56 San Donato – S.P. 323 – Dalla rotatoria della Barca del Grazi immissione nella S.R. 74 “Maremmana” fino all’immissione nell’Aurelia ad Albinia e viceversa per chi viaggia da sud a nord.

verrà, inoltre, interdetto il traffico ferroviario della linea tirrenica Roma-Pisa-Genova nella tratta compresa tra le stazioni di Orbetello e Grosseto, a decorrere dalle 9.00 dello stesso 24 maggio fino al termine delle operazioni.