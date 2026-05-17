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“Corsa dei Barchini”: il rione Stazione si aggiudica la vittoria per il terzo anno consecutivo

Ecco la classifica completa

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Tradizione e sport protagonisti  alle “Feste di maggio” di Orbetello con la 114esima edizione maschile della “Corsa dei Barchini”, vinta dal rione Stazione, e la seconda edizione femminile, vinta dal rione Duomo. 

«Una tradizione, quella della “Corsa dei Barchini” – spiega l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali, che sono veramente orgogliosa di aver riportato in laguna dopo una lunga interruzione, grazie alla collaborazione di giovani atleti e dell’associazione “Corsa dei Barchini”, presieduta da Gianluca Santi. Le “Feste di maggio” sono uno degli appuntamenti più sentiti e radicati nella nostra comunità ed è stato molto importante riportare in auge una delle nostre più antiche usanze che, piano piano, sta riconquistando terreno e, addirittura, crescendo grazie alla partecipazione femminile». 

«Una tradizione – aggiunge l’assessore allo sport, Ivan Pocciache rappresenta uno sport che ha dato lustro a Orbetello e che, ancora, ci regala delle enormi soddisfazioni. Ringrazio i ragazzi e le ragazze, questi giovani atleti, per il loro impegno sia nell’agonismo, ma anche nel portare avanti laCorsa dei Barchini”, unendo anima e competizione in un’ occasione che ci vede tutti uniti nella promozione di un’attività, quella remiera, che valorizza la nostra storia e il nostro luogo più bello: la Laguna». 

«Ringrazio La Pro Loco Lagunare, per l’organizzazione e il coordinamento – sottolinea in conclusione Gianluca Santi, presidente dell’associazione “Corsa dei Barchini” –, l’amministrazione comunale, per il fondamentale supporto, e l’associazione Duca d’Arcos, per la collaborazione. I nostri giovani atleti si sono sfidati e ha vinto il migliore, ma quello che mi preme sottolineare è il clima di festa e di condivisione che caratterizza l’occasione e che ci vede tutti uniti con l’obiettivo di riportare la tradizionale gara di Orbetello ai fasti di un tempo». 

Classifica maschile

  1. Rione Stazione – Barchino “Anguilla”, con Marco Casetta e Francesco Ventura, timonati da Alessio Benocci.
  2. Rione Porto – Barchino “Sarago” , con Valerio Lo Porto e Nicolò Giudici, con Maurizio Tosi timoniere.
  3. Rione Neghelli – Barchino “Cefalo”, con Dennis Fanciulli e Rocco Marconi, guidati dal timoniere Tobia Marconi.
  4. Rione Piazza d’Armi – Barchino “Spigola”, con Gianluca Santi e Claudio Piro, con Alessandro Giovani timoniere.
  5. Rione Duomo – Barchino “Orata”, con Leonardo Chegia e Federico Cappoli, timonati da Andrea Santi.

Classifica femminile

  1. Rione Duomo – Barchino “Orata”, con Chiara Sacco e Francesca Postiglione, con Roberto Angeloni al timone.
  2. Rione Neghelli – Barchino “Cefalo”, con  Sara Pennisi e Beatrice Rossi, con Alessio Benocci timoniere.
  3. Rione Stazione – Barchino “Anguilla”, con  Diletta Bellumori e Giorgia Casetta, con Alessandro Giovani al timone.
  4. Rione Piazza d’Armi – Barchino “Spigola”, con Giorgia Schiano e Roberta Gabrielli, con Maurizio Tosi al timone.
  5. Rione Porto – Barchino “Sarago”, con Alessia Fronda e Letizia Tirchi, con Valerio Fronda al timone.

Premi speciali

Premio Sergio Ragatzu al miglior timoniere: Maurizio Tosi

Premio Bruno Santi al secondo reme più giovane: Beatrice Rossi e Federico Cappoli

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