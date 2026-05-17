Lavori dell’Enel per una nuova cabina elettrica: ecco le vie che resteranno senza corrente

Gavorrano (Grosseto). E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, lunedì 18 maggio, effettuerà un intervento di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico a Gavorrano, con particolare alla cabina “Barberini” e lungo la linea ad essa collegata nell’ambito del più ampio cantiere della Conad a Bagno di Gavorrano.

I lavori

Nel dettaglio, infatti, i tecnici dell’azienda elettrica potenzieranno la cabina con nuove apparecchiature di ultima generazione, cambieranno gli assetti di rete e metteranno in servizio una nuova cabina per il supermercato. Nell’occasione sarà verificata la distribuzione dei carichi elettrici per garantire l’assetto di approvvigionamento energetico ottimale in tutta l’area di Bagno di Gavorrano, che avrà maggiore potenza e qualità del servizio. L’intervento sarà svolto con un’attenzione particolare all’innovazione, alla sostenibilità e al decoro urbano.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per domani, lunedì 18 maggio, a partire dalle ore 9.00 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze tra via Marconi, via Zaccagnini, via Curiel, via Finetti, via Rossa, via XX Settembre, via Morandi, via Gramsci, via della Dogana, via Pertini, via f.lli Cervi, via Rosselli, via Berlinguer, via Bandiera, fino a piazza I Maggio e dintorni (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone interessate.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione ricorda che per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico, è utile contattare il servizio clienti al numero 803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito web e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, sempre sul portale internet dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.