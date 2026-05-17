I soci della Misericordia riuniti in assemblea: approvato il bilancio 2025

Manciano (Grosseto). Si è svolta ieri, sabato 16 maggio, l’assemblea ordinaria dei soci della Misericordia di Manciano, già convocata in prima convocazione per il 30 aprile scorso senza, però, aver raggiunto il necessario numero legale per la validità.

Quattro punti all’ordine del giorno, tra cui il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, strumento economico fondamentale per il buon andamento della Confraternita di Misericordia.

L’assise, iniziata acon la recita della preghiera dell’Ave Maria e con il ricordo del confratello Italo Vichi, già presidente della Confraternita. scomparso lo scorso anno, ha visto quale primo argomento oggetto di trattazione la relazione morale del Governatore, con la quale sono state esposte le attività realizzate nell’anno 2025 dalla Misericordia.

“Il 2025 è stato un anno importante per la Misericordia di Manciano – ha spiegato il Governatore Federigo Norcini –, che ha garantito costantemente una presenza a fianco dei cittadini che hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria e sociale, espletando 788 servizi di emergenza sanitaria, 1200 servizi sanitari con ambulanza e mezzo attrezzato, 471 con auto, 15 servizi di protezione civile e 79 servizi funebri. Numeri che parlano da soli e che spiegano come la Confraternita sia un punto di riferimento nel tessuto sociale del nostro comune, lontano dai grandi centri”.

“Accanto all’attività di soccorso e di aiuto ai cittadini – ha continuato il Governatore –, abbiamo realizzato corsi per il reperimento di nuovi volontari, abbiamo diffuso nelle scuole e tra le persone le tecniche di primo soccorso, realizzando corsi gratuiti per la diffusione delle manovre cardiopolmonare e abbiamo partecipato ad una serie di iniziative pubbliche che ci hanno visti impegnati per rilanciare l’immagine della nostra associazione. Voglio ringraziare con sincerità tutti i nostri volontari e dipendenti, colonne portanti della Misericordia, che ogni giorno mettono in atto i sani valori evangelici di aiuto al prossimo in difficoltà, donando il loro tempo a chi ne ha bisogno, non lasciando mai indietro nessuno”.

L’assemblea è proseguita con l’approvazione di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, tato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, udita la relazione dell’organo di controllo. Per la prima volta dopo anni il prospetto contabile ha registrato un avanzo pari a circa diecimila euro, a testimonianza dell’accurata gestione economica messa in atto dal Magistrato in questi anni di amministrazione della Fraternita.

L’approvazione del bilancio ha dato il via agli interventi dei soci, delle autorità e degli ospiti.

“Voglio ringraziare i volontari e i dipendenti della Misericordia per tutto quello che fanno a servizio della comunità – ha dichiarato il vicesindaco di Manciano Roberto Bulgarini – perché è grazie al loro impegno che possiamo portare assistenza a chi ne ha bisogno. Il Comune è dalla vostra parte e nel corso del tempo ha fatto sentire la sua presenza attraverso importanti contributi economici. Come amministrazione siamo pronti ad aprire un tavolo con Regione, Asl e Misericordia per trovare una soluzione sui costi di gestione del servizio di emergenza, affinché si trovi una soluzione che consenta di garantire sempre e comunque una postazione di emergenza sanitaria come è allo stato attuale”.

Il vicepresidente di Banca Tema, Valter Vincio, nel prendere la parola, ha ricordato come l’istituto bancario sia sempre stato vicino alle associazioni, elargendo contributi economici e stabilendo condizioni agevolate per la fruizione di servizi finanziari.

Ultimi due punti all’ordine del giorno la nomina della commissione elettorale in vista del rinnovo delle cariche sociali e la polizza di responsabilità civile per il legale rappresentante e gli amministratori nell’espletamento del mandato approvati, anch’essi, all’unanimità.