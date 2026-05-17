Incendio in un appartamento in città: i Vigili del Fuoco spengono le fiamme

Grosseto. I Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti, questa mattina, nella via privata Salvatore Rosa a Grosseto per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento, attualmente non abitato.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area.

L’intervento ha impedito che l’incendio si propagasse agli edifici adiacenti. A seguito dei danni riportati, l’immobile è stato dichiarato inagibile.

Presenti sul posto anche Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia di Stato.

Fortunatamente non si registrano persone ferite.