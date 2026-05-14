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Protezione Civile, approvato l’aggiornamento del Piano: è possibile presentare osservazioni

Sarà possibile anche chiedere rettifiche o integrazioni entro il 12 giugno

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). La Giunta comunale di Capalbio ha adottato l’aggiornamento al Piano di Protezione Civile che raccoglie e pianifica le procedure di intervento utili a fronteggiare calamità ed emergenze che potrebbero verificarsi nel territorio comunale.

Al suo interno sono mappati i principali rischi rilevati sull’area capalbiese: idraulico e idrogeologico, temporali forti, rischio neve e ghiaccio, vento, sismico e rischio incendio.

Le osservazioni

L’aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale dovrà essere approvato dal Consiglio comunale. Adesso si apre una fase di osservazione e un momento partecipativo con il coinvolgimento delle associazioni di rete di protezione civile e dei cittadini. Il documento passerà anche al vaglio della Regione Toscana e della Provincia di Grosseto, che potranno presentare integrazioni e osservazioni.

Fino al 12 giugno 2026 chiunque potrà prendere visione del Piano adottato ed eventualmente presentare osservazioni motivate e chiedere rettifiche o integrazioni. Le proposte devono essere inviate all’amministrazione comunale in versione cartacea al Protocollo del Comune di Capalbio (in via Giacomo Puccini, 32), con la dicitura “Servizio Protezione Civile – Osservazione al Piano comunale di protezione civile”, oppure per posta elettronica certificata all’indirizzo pec info@pec.comune.capalbio.gr.it.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Comune di Capalbio: http://bit.ly/4nrbaNr.

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