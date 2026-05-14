Orbetello premia le sue eccellenze: consegna di Anguilla d’Oro, Cavaliere d’Italia e Premio al merito

Orbetello (Grosseto). Fine settimana ricco di appuntamenti a Orbetello con le Feste di Maggio, organizzate da Pro Loco Lagunare e amministrazione comunale: tra venerdì 15 e domenica 17 il centro storico si accende con musica, risate, buon cibo, il ritorno della Corsa dei Barchini e la consegna dei premi Anguilla d’oro, Cavaliere d’Italia e Premio al merito.

Le Feste di Maggio sono entrate nel vivo questa settimana con la solenne e partecipata processione dedicata al patrono di Orbetello San Biagio.

«Le Feste di Maggio – sottolinea il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti – sono profondamente radicate nella nostra comunità, come dimostra la grande partecipazione alla traslazione delle reliquie del nostro santo patrono da Ansedonia al Duomo. Dopo l’appuntamento sacro più importante dell’anno, si passa a un fine settimana fatto di eventi che richiamano alle nostre tradizioni, ma anche dedicati all’intrattenimento di cittadini e turisti: un programma molto ampio reso possibile dalla sinergia tra amministrazione comunale, Pro Loco Lagunare e l’associazionismo locale».

Sabato 16 maggio protagonisti della giornata saranno i vogatori lagunari chiamati a rappresentare i rioni di Orbetello nella tradizionale Corsa dei Barchi e domenica 17 avverrà la consegna dei premi Anguilla d’oro, Cavaliere d’Italia e Premio al merito, attribuiti da amministrazione comunale e Pro Loco Lagunare: «Quest’anno l’Anguilla d’oro va a Sara Bernardini – annuncia l’assessore a cultura, a turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali –, una persona a cui tengo, una mia coetanea, un ingegnere informatico che ha vinto numerosi riconoscimenti a livello internazionale, ha collaborato con la Nasa e insegna in prestigiose università. Sara è, inoltre, un’esperta di Intelligenza Artificiale, perciò il suo profilo professionale è di assoluta attualità. Una nostra concittadina di cui andiamo orgogliosi ed era giusto celebrare i suoi straordinari traguardi e i suoi importanti successi».

Il Cavaliere d’Italia e il Premio al merito vanno, nell’ordine, alla gioielleria Sabatini e a Elena Vichi: «La gioielleria Sabatini – aggiunge in conclusione il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – è un’istituzione a Orbetello che vanta oltre 80 anni di attività, un esercizio commerciale a conduzione familiare solido e prestigioso. Elena Vichi è un’affermata ballerina di livello internazionale a cui abbiamo deciso di conferire il Premio al merito 2026 per ringraziarla di incarnare un’eccellenza orbetellana. Molti saranno poi gli appuntamenti dedicati alla musica, alle risate con lo spettacolo di Alessandro Paci e alla tradizione, tra sport ed enogastronomia».

Il programma

15, 16 e 17 maggio: apertura della Taverna Pro Loco presso l’Orto del Priore in via Solferino. Menù ormai consolidato “Pane anguilla e fantasia”.

15, 16 e 22,23 maggio: dalle 18.00 musica diffusa in centro storico fino alle 24.00.

16 maggio: alle 16.00 partenza del corteo Duca d’Arcos, del corteo storico Reali Presidi e Sbandieratori della Pieve dal Duomo di Orbetello, per accompagnare gli equipaggi della Corsa dei Barchini fino alle Mura di Levante, nella zona della Guzman, dove avrà luogo la gara maschile e a seguire la gara femminile. Alle 19.00, musica alla Taverna Pro Loco e alle 21.30, in piazza Eroe dei Due Mondi, spettacolo con il comico fiorentino Alessandro Paci, “Non solo barzellette”.

17 maggio: alle 10.00 partenza del raduno delle Fiat 500 da piazza Eroe dei Due Mondi. Nel pomeriggio, dalle 17.30, spettacolo teatrale “Il Gatto e la Volpe”, a cura della Compagnia degli Istanti. Alle 18.30 consegna dei premi dell’Anguilla d’Oro, Cavaliere d’Italia e Premio al Merito. Chiusura della giornata con la tradizionale tombola e il Mercante orbetellano.