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“In Nero Veritas”: Enzo Linari presenta il suo libro

L'iniziativa è in programma venerdì 15 maggio

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Venerdì 15 maggio, alle 17, alla biblioteca comunale di Massa Marittima, si terrà la presentazione del libro “In Nero Veritas”, dell’autore Enzo Linari.

Nel corso dell’incontro, l’autore sarà intervistato da Romina Zago.

Il libro

“In Nero Veritas” di Enzo Linari è un giallo/noir ambientato in Toscana. Tre episodi apparentemente scollegati finiscono per convergere in un’unica indagine complessa, che mette sotto pressione il commissario Tagliavini e la sua squadra, in un’atmosfera tipica fatta di tensione, inquietudini e riflessioni personali del protagonista.

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