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Lega Giovani, nominata la nuova coordinatrice provinciale: ecco chi è

di Redazione
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Grosseto. “In qualità di coordinatrice regionale della Lega Giovani Toscana, annuncio con soddisfazione la nomina di Silvia Tiengo come nuova coordinatrice provinciale della Lega Giovani di Grosseto”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gemma Peri.

“Questa nomina rappresenta la scelta di affidare una responsabilità importante ad una ragazza che ha dimostrato passione e presenza sul territorio. Credo molto in tutti quei giovani che scelgono di mettersi in gioco, in chi decide di dedicare tempo, energie e cuore agli altri, anche quando sarebbe più facile stare a guardare. Sono felice di affidare questo ruolo a Silvia, in quanto sono certa che saprà interpretarlo con sensibilità e vicinanza alla propria comunità – termina la nota. Per noi la politica è fatta di relazioni umane e presenza costante. Rivolgo a Silvia il mio più sincero augurio di buon lavoro, certa che saprà portare avanti questo incarico con il cuore e con entusiasmo”.

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