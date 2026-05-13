“Sfumare”: al via un programma di incontri per dire “Stop” alle sigarette”

Grosseto. Momenti per stare insieme, fare sport e conoscere le bellezze del territorio. È questa la formula della rassegna «Sfumare», organizzata dalla Zona distretto Colline dell’Albegna e finanziata con i fondi del progetto «Sintesi», in cui sono implementati interventi di prevenzione, promozione della salute e monitoraggio ambientale, destinati alle comunità, per un’efficace attività di sorveglianza e sanità pubblica.

Il programma prevede una serie di interventi articolati in 10 sedute di gruppo alla Casa di comunità di Orbetello e attività fisica all’aperto, in particolare passeggiate e trekking con la guida di un operatore.

Gli incontri si terranno dal 18 maggio all’11 giugno.

«L’intervento – spiega la dottoressa Francesca Nisticò, responsabile scientifica del progetto ‘Sintesi’ – è in linea con l’obiettivo di proporre interventi di prevenzione primaria per ridurre il rischio di patologie correlate all’ambiente nelle comunità residenti nei ‘Sin’ (Siti di interesse nazionale) per le bonifiche. Esso non si limita a promuovere la cessazione del fumo, ma mira anche a favorire l’adozione di stili di vita corretti e ad aumentare la consapevolezza dell’importanza di un ambiente sano nella popolazione»

Non fumare, o smettere di farlo, è una delle azioni più efficaci per ridurre il rischio di morte precoce. È dimostrato che il fumo, sia attivo sia passivo, aumenta il rischio di sviluppare patologie e tumori dell’apparato respiratorio, dell’apparato genitourinario e malattie cardiovascolari.

Lara Lucci, la psicologa che collaborerà con il gruppo, sottolinea come il metodo si basa essenzialmente sulla promozione di un clima positivo e costruttivo e non costrittivo, lasciando liberamente gli individui alle loro scelte e promuovendo le capacità individuali e di gruppo. Si fa leva prevalentemente sui vantaggi del non fumare e sulle concrete possibilità di un cambiamento dello stile di vita. Le persone che partecipano, al temine del percorso, saranno nominate “Promotori di Salute” per se stesse e per la collettività. Smettere di fumare le sigarette e gli altri prodotti derivati, che stanno prendendo sempre più piede sul mercato e tra la popolazione, è possibile in qualsiasi momento.

«Attività fisica e fumo sono strettamente collegati – chiarisce Lorenzo Galloni, il professionista delle scienze motorie che collaborerà ai gruppi di cammino -, chi è più attivo tende a fumare meno, ad avere migliori capacità respiratoria, resistenza e benessere fisico. Gli itinerari, inoltre, sono studiati sulle diverse caratteristiche di allenamento dei partecipanti e si svolgeranno in luoghi suggestivi per la bellezza del paesaggio».

Per informazioni e adesioni scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica a: sintesi.gr@uslsudest.toscana.it, lasciando nome e numero di telefono. Verrete ricontattati dai professionisti che si occupano del progetto.

Date e orari dell’iniziativa:

18, 19, 20 e 21 maggio, dalle 18 alle 19.30;

26 e 28 maggio, dalle 18 alle 19.30;

4 e 5 giugno, dalle 18 alle 19.30;

9 e 11 giugno, dalle 18 alle 19.30.

È possibile frequentare tutti gli incontri o solo ad alcuni di essi.

La partecipazione è gratuita.