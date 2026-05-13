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Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

In sala ci saranno "È l'ultima battuta?" di Bradley Cooper, "Illusione" di Francesca Archibugi e "La festa è finita" di Antony Cordier

di Redazione
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Capalbio (Grosseto). Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “È l’ultima battuta?” di Bradley Cooper, “Illusione” di Francesca Archibugi e “La festa è finita” di Antony Cordier.

Il primo sarà in sala venerdì 15 alle 16.45, sabato 16 alle 19 e domenica 17 maggio alle 21.15.

“Illusione” ci sarà venerdì 15 alle 19, sabato 16 alle 21.15 e domenica 17 maggio alle 16.45.

Infine, “La festa è finita” sarà proiettato venerdì 15 alle 21.15 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 16 alle 16.45 e domenica 17 maggio alle 19.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.

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