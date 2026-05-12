“La tua voce conta”: i prossimi appuntamenti della campagna di ascolto di Cna Impresa Donna

Follonica (Grosseto). Continuano gli incontri promossi da Cna Impresa Donna Grosseto nell’ambito della campagna di ascolto “La tua voce conta”.

Giovedì 14 maggio, alle 16, l’appuntamento è a Follonica, nella sala consiliare del Comune, mentre lunedì 18 maggio l’incontro si terrà a Capalbio, sempre nella sala consiliare del municipio, allo stesso orario.

“Ringraziamo le persone che hanno partecipato finora e anche le amministrazioni comunali che hanno patrocinato questo secondo ciclo di eventi, ci hanno accolto e hanno dato il loro apporto ai nostri incontri – dichiara Paola Checcacci, presidente di Cna Impresa Donna Grosseto –. Ogni incontro è servito per confrontarsi, mettere in risalto le criticità che artigiani e imprenditori incontrano nella vita quotidiana, ma anche per prendere nota di esperienze virtuose che potrebbero essere replicate in altri territori della provincia”.

Durante ogni incontro, aperto a tutti e tutte e a ingresso libero, si parte dalla testimonianza di un’imprenditrice di Cna, per poi confrontarsi con i partecipanti e mettere al centro della discussione temi diversi.

Giovedì 14 maggio, nella sala consiliare di Follonica, la conversazione sarà avviata dalle parole di Samuela Banini, mentre a Capalbio, lunedì 18 maggio, l’incontro prenderà avvio dalla testimonianza di Daniela Morosini.

Il secondo ciclo della campagna di ascolto “La tua voce conta” si concluderà a Grosseto il 4 giugno, nella sala conferenze di Cna Grosseto, dalle 16 alle 18.