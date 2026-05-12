Spettacoli teatrali e trekking: continua “La miniera a memoria”

Roccastrada (Grosseto). Quattro giorni di eventi in questa settimana nel ricordo del 72esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954: sono quelli in programma a Ribolla da giovedì 14 a domenica 17 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a mercoledi 27 maggio con diverse iniziative.

Il programma

Giovedi 14 maggio, alle 17.00, alla Porta del Parco, presentazione del libro “Undici assaggi della vita agra”, a cura della Fondazione Bianciardi Ets, con Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione, Lucia Matergi, direttrice, e Michele Gandolfi, curatore del libro.

Venerdì 15 maggio, alle 17.30 all’ex cinema, “Tatti un paese di sognatori”, film di Ruedi Gerber; a seguire, dialogo con il regista accompagnato dalla degustazione di una selezione di vini dell’Azienda Sequerciani.

Sabato 16 maggio trekking a cura di Fanio Pantani (Tel. 339.5210930), dal titolo “Via delle Città etrusche”: ritrovo alle 10.00 al monumento in località Ponte del Ricci. Il percorso prevede un anello intorno al paese di Montemassi con visita al paese e al castello. Ritorno alle 15.00. Lunghezza del percorso 7,00 chilometri, dislivello 200 metri.

Domenica 17 maggio, alle 21.00, all’ex cinema, spettacolo teatrale a cura della Compagnia dell’Anello, dal titolo “C’era una volta … le favole”. Ingresso ad offerta. Informazioni al numero 347.1177230.

Informazioni

Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco nazionale delle Colline Metallifere grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, biblioteca comunale “Antonio Gamberi”, Porta del Parco minerario di Ribolla e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, al link www.comune.roccastrada.gr.it, e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0564.561243 e 0564.561289 o l’indirizzo e-mail: portaparcominerarioribolla@gmail.com