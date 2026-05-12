Emergenza abitativa: Potere al Popolo! lancia la petizione per il diritto alla casa

Grosseto. “A Grosseto l’emergenza casa è un vero dramma sociale: centinaia di famiglie con tutti i requisiti per l’edilizia popolare restano senza alloggio, mentre una parte consistente del patrimonio Erp è inutilizzata o bloccata nei cantieri”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Potere al Popolo! di Grosseto.

“Nel frattempo il mercato privato è fuori controllo: in media quasi 700 euro al mese per 70 mq e oltre 140mila euro per comprare casa, con salari che hanno perso quasi il 9% di potere d’acquisto in pochi anni – continua la nota –. È inaccettabile che in una città piena di immobili pubblici e privati sfitti o abbandonati, il diritto all’abitare, sancito dalla Costituzione, venga sacrificato agli interessi della rendita e della speculazione. Per questo Potere al Popolo! Grosseto lancia una petizione popolare rivolta al sindaco e alla Giunta per pretendere una mappatura completa e trasparente di tutto il patrimonio abitativo, il blocco dell’alienazione degli immobili pubblici destinabili ad uso residenziale, il recupero e la riconversione degli edifici vuoti e l’uso degli strumenti di requisizione nei casi di necessità pubblica”.

“Chiediamo che si riconosca ufficialmente l’emergenza abitativa e che si metta il diritto alla casa prima del profitto, costruendo politiche che rispondano ai bisogni di famiglie, giovani, anziani e lavoratori, non alle logiche del mercato immobiliare – termina il comunicato –. Invitiamo tutte e tutti a firmare la petizione e a mobilitarsi con noi”.