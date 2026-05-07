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Poste, il Pci: “Chiusura dell’ufficio in centro crea disagi ai cittadini”

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). “Come era prevedibile, la chiusura delle Poste centrali in piazzale Mazzini a Massa Marittima ha creato disagi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pci delle Colline Metallifere.

“Come cittadini abbiamo aspettato e valutato la questione, ma in questi circa venti giorni il disservizio assume proporzioni di carenza periodica che, sommati ad un alternarsi di disguidi tecnici, vanno a ricadere sul cittadino e non riescono a risolvere e a garantire un servizio agli utenti – continua la nota -. Nulla da eccepire sui lavori di miglioramento dell’ufficio centrale del capoluogo, ma una pianificazione più accurata poteva evitare le lamentele dei tanti clienti, che vedono svanire una certezza consolidata. Si è potenziato con il personale l’ufficio di corso Diaz, con l’ufficio di Valpiana reso disponibile a caricarsi la clientela, ma evidentemente questo non è sufficiente alla normalizzazione del servizio richiesto”.

“Le soluzioni da intraprendere possono essere un ulteriore potenziamento di personale negli uffici attualmente aperti al pubblico o un’apertura pomeridiana che vada a colmare il disagio della chiusura della Posta centrale – termina il comunicato -, nella speranza che la data della futura riapertura non subisca imprevisti e non slitti ulteriormente”.

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