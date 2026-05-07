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Iliade, Odissea e i grandi miti del passato: se ne parla in una conferenza dell’associazione Kore

L'iniziativa è in programma sabato 9 maggio

di Redazione
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Follonica (Grosseto). L’associazione culturale Aps Kore – Centro studi per la ricerca e l’educazione psicosomatica di Follonica organizza la conferenza “Iliade, Odissea e non solo: in viaggio con le figure dei miti antichi e moderni”, a cura della dottoressa Graziana Petri di Follonica, docente, psicopedagogista e libera ricercatrice.

L’incontro

L’incontro propone un percorso tra i grandi miti del passato, ancora attuali per i temi affrontati: rivalità, guerra, paura, desiderio di conoscenza, identità, ospitalità e astuzia. Attraverso una lettura che intreccia dimensioni psichiche, archetipiche e biologiche, la conferenza offrirà strumenti per interpretare la condizione umana e ampliare lo sguardo sul presente. L’iniziativa rientra nelle attività dell’associazione Kore, impegnata nella diffusione di un approccio psicosomatico alla conoscenza di sé, nelle sue espressioni individuali, sociali e culturali.

L’evento, organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Follonica, si svolgerà sabato 9 maggio alle 16.30 nella sala Tirreno, in via Bicocchi 53 a Follonica.

Ingresso libero e gratuito.

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