Trekking e spettacoli musicali: primi appuntamenti della rassegna “La miniera a memoria”

Roccastrada (Grosseto). Primo fine settimana di eventi nel ricordo del 72esimo anniversario della strage mineraria del 4 maggio 1954: sono quelli in programma a Ribolla sabato 9 e domenica 10 maggio con il cartellone “La miniera a memoria”, che proseguirà fino a mercoledì 27 maggio con diverse iniziative.

Il programma

Sabato 9 maggio si terrà la tradizionale “Camminata del minatore” da Montemassi a Ribolla, con appuntamento per la partenza in piazza della Madonna a Montemassi alle 15.00 (arrivo previsto a Ribolla alle 18.30) L’evento è organizzato da Arci Montemassi con guida A.E. Durante il percorso è prevista la lettura dei testi “Racconti a piedi”.

Alle 21.00, all’ex cinema, “Viaggi e intemperie” in concerto. Rassegna memoria e miniera di Giada Oliva, Gianni Mele e Lou Gonzalez, a cura di Auser, Cgil – Anpi (il ricavato dell’evento sarà devoluto per il progetto di recupero della discenderia).

Domenica 10 maggio, alle 15.00, all’ex cinema, raduno di squadre di maggerini a cura dell’associazione Sergio Lampis “Improvvisar Cantando” di Ribolla.

Informazioni

Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso Società della Salute, Parco nazionale delle Colline Metallifere grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, biblioteca comunale “Antonio Gamberi”, Porta del Parco minerario di Ribolla e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, al link www.comune.roccastrada.gr.it, e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0564.561243 o 0564.561289 o l’indirizzo e-mail portaparcominerarioribolla@gmail.com