Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Questo weekend, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, saranno proiettati “Un anno di scuola” di Laura Samani, “Il caso 137″ di Dominik Moll e “Michael” di Antoine Fuqua.

Il primo sarà in sala venerdì 8 alle 16.45, sabato 9 alle 19 e domenica 10 maggio alle 21.15. “Il caso 137” ci sarà venerdì 8 alle 19, sabato 9 alle 21.15 (versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 10 maggio alle 16.45. Infine, “Michael” sarà proiettato venerdì 8 alle 21.15 (versione originale con sottotitoli in italiano), sabato 9 alle 16.45 e domenica 10 maggio alle 19.

I film

“Un anno di scuola”

Una giovane studentessa svedese si trasferisce a Trieste e si ritrova unica ragazza in una classe di soli maschi. Il suo arrivo rompe un equilibrio fatto di complicità, ruoli e gerarchie mai messe in discussione, generando tensioni che nessuno sa gestire. Presentato alla Mostra del cinema di Venezia (sezione Orizzonti), il secondo film di Laura Samani è uno sguardo preciso su cosa significa crescere — soprattutto da ragazza — dentro un mondo ancora fortemente maschile. Un film che colpisce per la naturalezza con cui racconta tutto questo: senza forzature, senza tesi, ma attraverso gesti, silenzi e dinamiche di gruppo sorprendentemente vere.

“Il caso 137”

Francia, 2018. Durante le proteste dei gilet gialli, un’investigatrice dell’Igpn (l’organismo che controlla la condotta della polizia francese) si trova a indagare sul ferimento di un giovane manifestante. Un’indagine apparentemente ordinaria che finisce per aprire crepe molto più profonde. Ispirato a fatti realmente avvenuti, presentato in concorso al Festival di Cannes, “Il caso 137” è un thriller teso e lucidissimo che affronta il rapporto sempre più fragile tra cittadini e istituzioni. Un film che mostra quanto sia difficile cercare giustizia dentro il sistema stesso che dovrebbe garantirla.

“Michael”

La storia di una delle più grandi icone della musica di tutti i tempi: Michael Jackson. Dall’infanzia nei Jackson 5 al successo planetario, il film ripercorre la vita, il talento e le contraddizioni di un artista che ha rivoluzionato la musica pop e l’immaginario collettivo. Diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, nipote del cantante, Michael è uno dei titoli più attesi della stagione: un grande racconto musicale costruito tra performance, backstage e momenti privati. Un viaggio dentro il mito e dentro l’uomo.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.