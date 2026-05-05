“Nova – Parola all’Italia”: l’iniziativa del Movimento 5 Stelle fa tappa in Maremma

Grosseto. “Nova – Parola all’Italia” è il progetto con cui il Movimento 5 Stelle punta a costruire, in modo condiviso e aperto, il programma di governo dei prossimi anni.

Una nuova fase politica nata su impulso del presidente nazionale Giuseppe Conte, che ha visto a Roma la presentazione dei 100 team provenienti da tutta Italia. L’obiettivo è chiaro e ambizioso, trovare sintesi programmatiche utili superando le differenze attraverso il metodo dell’Open space technology (Ost), un approccio in cui non vi sono relatori, né una scaletta definita in anticipo, per andare oltre i modelli decisionali tradizionali e restituire centralità alla partecipazione diretta.

Nelle prossime settimane, cittadini, associazioni e realtà territoriali saranno chiamati a contribuire attivamente, indicando priorità, criticità e proposte concrete. Un processo inclusivo, senza vincoli rigidi, che consentirà a tutti di scegliere liberamente come e in che modo partecipare.

Un vero ribaltamento della politica spesso percepita come distratta e distante, con il Movimento 5 Stelle impegnato in una sfida ambiziosa: mettere i primi mattoni per costruire dal basso le linee guida del futuro Governo, basandosi sull’ascolto reale delle esigenze del Paese.

«Un ruolo centrale in questo percorso sarà svolto dai territori. Anche Grosseto e la sua provincia – spiega Daniela Castiglione –, con i territori della costa, dell’Amiata, delle colline metallifere, del tufo e dell’Albegna, in questa fase entrano a pieno titolo nel progetto “Nova”, con il primo passo che è rappresentato dalla costituzione del team locale incaricato di raccogliere istanze, promuovere il confronto e favorire la partecipazione dei cittadini».

A guidare il gruppo in veste di referente e responsabile per il territorio provinciale, Daniela Castiglione, storica attivista del Movimento 5 Stelle in Toscana, che al suo fianco ha chiamato ad operare Ubaldo Giardelli, Luca Giacomelli, Isabelle Mariani e Marco Diamanti.

“Un team eterogeneo e radicato sul territorio che avrà il compito di aiutare la trasformazione di idee ed esigenze locali in proposte concrete da portare all’attenzione del processo nazionale – si legge in una nota del Movimento 5 Stelle -. Un lavoro capillare che punta a valorizzare le specificità della provincia di Grosseto contribuendo, in maniera utile, alla fase di scrittura del programma di Governo. Dopo gli incontri con gli stakeholder, ovvero i portatori di interesse del territorio, con l’attività di ascolto ed il coinvolgimento di associazioni, comitati, realtà civiche e singoli cittadini interessati a partecipare al processo, il prossimo appuntamento pubblico sarà quello dello spazio aperto al confronto organizzato sabato 16 maggio al Centro Congressi dell’Hotel Fattoria la Principina. L’evento, attraverso la metodologia dell’Open space technology, si svilupperà a partire dalla domanda iniziale ‘cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi cinque anni per cambiare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?’, coinvolgendo nell’arco della giornata i cento partecipanti accreditati in una fase di ideazione ed elaborazione che verrà poi presentata all’evento nazionale di Roma che concluderà il processo di stesura del programma, patrimonio comune della coalizione progressista per le elezioni politiche del prossimo anno”.

Per partecipare all’evento del 16 maggio al centro congressi di Principina a Terra, con ingresso e parcheggio libero in via dei Girasoli 1, è possibile compilare il form on line all’indirizzo https://forms.gle/CwB6doS7V1pozRNc8, attraverso il quale sarà possibile indicare anche necessità di assistenza per difficoltà motorie e eventuali intolleranze o preferenze alimentari per il rinfresco offerto dall’organizzazione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’indirizzo e-mail novaost.grosseto@gmail.com.