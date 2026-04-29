Sistema approva il bilancio: utili di oltre 7mila euro, ricavi aumentati di 400mila euro

Grosseto. Approvato oggi il bilancio 2025 della società Sistema s.r.l.

Dal punto di vista economico-finanziario, si evidenzia una gestione coerente con i principi di continuità aziendale. Il bilancio registra un utile di esercizio pari a 7.686 euro, con una struttura patrimoniale e finanziaria ritenuta adeguata. Sono stati inoltre verificati positivamente i principali aggregati di bilancio, inclusi crediti, debiti, disponibilità liquide e fondi, nonché la corretta determinazione degli indici economici e finanziari riportati nella relazione sulla gestione.

“Il bilancio ha registrato un incremento dei ricavi di circa 400mila euro in più rispetto all’esercizio precedente, con un fatturato complessivo che si attesta a 10.754.489 milioni di euro. Particolare rilievo va riconosciuto al lavoro del Consiglio di Amministrazione e della struttura gestionale – si legge in una nota della società -. Il presidente Amedeo Vasellini ha guidato l’indirizzo strategico della società, assicurando coerenza e stabilità nelle scelte aziendali. Fondamentale è stato anche il contributo del direttore generale Alberto Paolini, che ha garantito l’efficienza operativa e il presidio delle attività quotidiane. Un ruolo significativo è stato svolto dall’intero Consiglio di Amministrazione, con il supporto del vicepresidente Franco Ferretti e della consigliera Paola Piu, il cui apporto ha contribuito alla solidità delle decisioni e alla corretta gestione societaria. Si segnala altresì che il sindaco revisore unico Ilaria Lozzi ha espresso un giudizio favorevole anche sulla coerenza della relazione sulla gestione rispetto al bilancio d’esercizio e sulla sua conformità alle disposizioni di legge. Alla luce delle verifiche effettuate e dei risultati emersi, il sindaco revisore unico non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio 2025 da parte dell’assemblea dei soci, condividendo inoltre la proposta di destinazione dell’utile formulata dal Consiglio di Amministrazione”.

“Sistema S.r.l. conferma così la solidità della propria gestione e il rispetto degli standard normativi e contabili – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – in un contesto economico complesso, ma affrontato con adeguati strumenti di controllo e governance. Si tratta di un risultato che testimonia il buon lavoro svolto e la capacità della società di garantire efficienza, equilibrio e prospettiva nel tempo, rappresentando un punto di riferimento importante per l’amministrazione comunale e per l’intero territorio”.

“A chiosa della relazione sulla gestione – aggiunge il presidente Amedeo Vasellini – la società si presenta con la patrimonializzazione superiore a 18 milioni, nitidamente superiore alla voce del totale dei debiti, e pertanto costituisce uno degli asset più importanti del Comune di Grosseto”.