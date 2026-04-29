15 borse di studio per i nuovi studenti del Polo universitario grossetano: cerimonia in Comune

Grosseto. Il Comune di Grosseto, in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano, rinnova il proprio impegno a favore del diritto allo studio e della valorizzazione del merito, attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico per l’assegnazione di 15 borse di studio rivolte agli studenti residenti nel Comune che si immatricoleranno, per l’anno accademico 2025/2026, al primo anno dei corsi di laurea dell’Università di Siena attivi nella sede grossetana.

Le borse di studio, per un importo complessivo di 15.000 euro, sono così ripartite: tre per Economia e commercio, quattro per Infermieristica, uno per Scienze della formazione primaria, due per Scienze dell’educazione e della formazione, quattro per Scienze storiche e del patrimonio culturale e uno per Tecnico per l’ambiente.

“Siamo giunti alla terza edizione di un’iniziativa che mette al centro i giovani e il loro futuro – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Come amministrazione abbiamo portato avanti questo progetto con convinzione e continuità, rafforzandolo anno dopo anno, fino ad arrivare oggi a mettere a disposizione 15 borse di studio. È una scelta che testimonia la volontà di investire concretamente sui giovani, valorizzando al tempo stesso le eccellenze del territorio. Vogliamo offrire opportunità reali a chi decide di intraprendere un percorso universitario, sostenendo studenti e famiglie e contribuendo a costruire una comunità più forte, dinamica e orientata al futuro”.

“Ringrazio l’amministrazione e il Polo universitario che hanno deciso di investire così tanto sui giovani – ha sottolineato l’assessore alla cultura, Luca Agresti –. Il focus di questo nostro incontro è esclusivamente il merito. Si tratta di una cifra importante che rientra all’interno di una strategia complessiva a partire dal sindaco, ma anche dell’assessore al bilancio. Continueremo ad investire sul Polo universitario, ringrazio ancora i ragazzi”.

“Con questo intervento – aggiunge l’assessore Simona Rusconi – confermiamo una linea chiara: le risorse pubbliche devono tradursi in opportunità concrete, a partire dai giovani. Le borse di studio rappresentano un investimento mirato sul merito e sull’accesso allo studio, due pilastri fondamentali per una comunità che vuole crescere. Sostenere chi sceglie di formarsi qui significa rafforzare il legame tra territorio e università, contribuendo a costruire opportunità e prospettive per il futuro”.

La presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, Gabriella Papponi Morelli, commenta: “Un intervento concreto che sostiene il diritto allo studio e valorizza l’impegno dei giovani, rendendo il nostro territorio sempre più attrattivo”.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del Polo universitario grossetano, sviluppata in sinergia con l’Università di Siena, che oggi offre percorsi formativi qualificati e sempre più attrattivi.