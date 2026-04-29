Si è riunita la Consulta provinciale dello Sport: ospite il campione di pugilato Simone Dessì

Grosseto. Mercoledì 29 aprile, nella Sala Pegaso, si è svolta la riunione della Consulta provinciale dello Sport, con la partecipazione dei rappresentanti degli enti del territorio regionale.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi punti all’ordine del giorno. In particolare, è stata individuata la data della Festa dello Sport, fissata per mercoledì 3 giugno, insieme alla progettazione delle attività e delle discipline sportive coinvolte. È stato inoltre definito il gruppo di coordinamento per l’organizzazione dell’evento e stabilito un percorso condiviso per la promozione della Consulta sul territorio.

Nell’ambito di questa strategia, saranno organizzati incontri nei comuni di Follonica, Massa Marittima, Castel del Piano, Manciano e Orbetello.

La mattinata è stata inoltre arricchita dall’intervento dell’atleta Simone Dessì, primo storico campione italiano di boxe autonoma in carrozzina.

L’incontro con il campione è stato organizzato dal gruppo pugilistico Cavini Corsini, a cui va un sentito ringraziamento della Consulta per la disponibilità e il prezioso contributo offerto all’iniziativa. Nel suo intervento ha condiviso la propria esperienza sportiva e personale, offrendo un’importante testimonianza sui valori dello sport, dell’inclusione e della determinazione.

L’incontro si inserisce nel percorso di consolidamento delle attività della Consulta, con l’obiettivo di promuovere lo sport come strumento di crescita sociale e partecipazione attiva sul territorio.