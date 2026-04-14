Salute della donna: visite ed esami gratuiti all’ospedale Misericordia

Grosseto. Una settimana dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna, l’ospedale San Donato di Arezzo, il Santa Maria alla Gruccia del Valdarno, l’ospedale Misericordia di Grosseto e gli ospedali di Campostaggia e quello di Nottola aderiscono all'(H)Open Day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda Ets.

In tutto saranno 253 i presidi con il Bollino Rosa che sul territorio italiano offriranno alla popolazione femminile visite, esami strumentali, consulenze telefoniche, colloqui a distanza ed eventi informativi con l’obiettivo di contribuire a diffondere una cultura della prevenzione e della medicina di genere come diritto di salute per tutte.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it attraverso un motore di ricerca indicizzato per regione, provincia e area specialistica.

Il Bollino Rosa viene attribuito da Fondazione Onda Ets agli ospedali che garantiscono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili.

Negli ultimi anni la Open Week ha registrato una partecipazione crescente: da 133 ospedali aderenti nel 2020 a 265 nel 2025, testimonianza dell’attenzione crescente delle strutture sanitarie verso un approccio di genere e verso la prevenzione come leva strategica di sanità pubblica.

Le prestazioni offerte coinvolgono numerose aree specialistiche, tra cui cardiologia, ginecologia e ostetricia, endocrinologia, neurologia, oncologia ginecologica e medica, senologia, reumatologia, psichiatria, nutrizione e percorsi dedicati alla violenza sulla donna.

Grosseto – Ospedale Misericordia

Il servizio di Nutrizione clinica e dietetica effettuerà visite che comprendono il calcolo dell’indice di massa corporea, l’esame della composizione corporea, il counseling nutrizionale e le indicazioni della modalità di accesso ai servizi in regime istituzionale. Le visite si svolgeranno il 24 aprile con orario dalle 13.30 alle 15.30 negli ambulatori al 3° piano (scala B) dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Le visite possono essere prenotate da donne con età compresa tra i 45 ed i 60 anni con problemi di sovrappeso/obesità. Per prenotarsi occorre scrivere un e-mail all’indirizzo nutrizioneclinica.gr@uslsudest.toscana.it specificando nell’oggetto della mail «Salute della donna», riportando nome, cognome e data di nascita. La risposta con l’orario della valutazione sarà comunicato sempre via mail.

Il reparto di Senologia propone visite/colloqui per donne dai 30 ai 45 anni che non siano già utenti del percorso di screening. Le visite si terranno il 23 aprile dalle 9 alle 11.30. Per appuntamenti inviare una mail a mariacristina.pacchiarotti@uslsudest.toscana.it

Le visite verranno effettuate all’ambulatorio numero 32, all’ospedale Misericordia di Grosseto.