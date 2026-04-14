Musica e solidarietà: allievi e docenti del Cmm protagonisti di “Side A/Side B” per aiutare l’Abio

Grosseto. È stato presentato questa mattina il concerto-spettacolo “Side A / Side B”, ambizioso progetto artistico e solidale promosso dalla scuola Cmm – Musica moderna, in programma sabato 18 aprile alle 21.00 al Teatro Moderno di Grosseto.

Lo spettacolo nasce da un’idea semplice e universale: due amici che si ritrovano ad ascoltare musica, alternando sul giradischi i propri dischi preferiti. Da qui prende vita un appassionante “duello musicale” che attraversa epoche, generi e stili, evocando grandi contrapposizioni della storia della musica. Più che una sfida, però, “Side A / Side B” si configura come un dialogo continuo tra mondi musicali diversi, un confronto che unisce e racconta.

Il concerto

Il concerto-spettacolo si sviluppa come un vero e proprio percorso narrativo e musicale senza interruzioni, concepito come un film dal vivo: un prologo, sette capitoli e un epilogo guideranno il pubblico in un viaggio immersivo nella musica moderna. Alle performance si alterneranno momenti recitati, aneddoti e citazioni, contribuendo a costruire una narrazione coerente e coinvolgente.

“Side A / Side B – sottolinea l’assessore alla cultura, Luca Agresti – è un progetto che rappresenta perfettamente la direzione che vogliamo dare alla cultura a Grosseto: accessibile, coinvolgente e capace di generare valore per la comunità. Non è solo uno spettacolo musicale, ma un’esperienza che unisce generazioni, linguaggi e sensibilità diverse, mettendo al centro il dialogo tra mondi apparentemente lontani. Ed è proprio questo il punto: la cultura deve unire, non dividere. C’è poi un elemento che rende questa iniziativa ancora più significativa: la solidarietà. Il fatto che l’intero ricavato venga destinato al progetto di Abio ‘Il bambino al centro’ dà a questo evento un valore concreto e tangibile. Parliamo di un intervento che migliora la qualità degli spazi ospedalieri per i più piccoli e le loro famiglie e questo, per un’amministrazione, è un segnale forte. Voglio sottolineare anche il lavoro straordinario della scuola Cmm: coinvolgere circa 200 artisti tra allievi e docenti significa costruire comunità, creare opportunità e investire nel futuro culturale del territorio. Come assessorato alla cultura e al turismo abbiamo scelto di sostenere con convinzione questo progetto perché incarna un’idea di cultura viva, partecipata e utile. L’invito che rivolgo alla cittadinanza è semplice: partecipate. Perché questa non è solo una serata di spettacolo, ma un’occasione per esserci, insieme, per qualcosa che conta davvero.”

Protagonisti saranno gli allievi e i docenti della scuola Cmm, con il coinvolgimento di circa 200 artisti tra musicisti e cantanti di tutte le età. La preparazione musicale è stata curata dallo staff dei docenti del Cmm, con la direzione musicale del maestro Mirko Pieri e la supervisione della docente Simona Lippi. L’idea e la regia dello spettacolo sono del maestro Andrea Flaminio. Particolarmente curati anche l’allestimento scenico e il disegno luci e video, pensati per accompagnare il pubblico in un dinamico “ping-pong” musicale attraverso una scaletta di successi senza tempo.

“‘Side A / Side B’ – dichiara il direttore di Cmm – Musica moderna, Andrea Flaminio – nasce da un’idea molto semplice: raccontare la musica come un dialogo, un confronto continuo tra mondi diversi che, invece di dividersi, si completano. Abbiamo voluto costruire uno spettacolo coinvolgente e narrativo, capace di far rivivere grandi emozioni attraverso brani che appartengono a tutti. I circa 200 allievi coinvolti in questo spettacolo, che rappresentano solo una parte della nostra realtà, hanno dimostrato grande impegno, determinazione e passione, raggiungendo un livello davvero significativo”.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto all’Abio, a sostegno del progetto “Il bambino al centro”, dedicato all’umanizzazione degli spazi dei reparti di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Il progetto prevede interventi di decorazione pittorica per migliorare il benessere dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, favorendo un ambiente più accogliente e terapeutico.

“Questo spettacolo – sottolinea il direttore musicale dell’evento e direttore del Cmm, Mirko Pieri – rappresenta l’anima della nostra scuola ed è il risultato di un percorso didattico e umano straordinario. La vera sfida tecnica e creativa è stata la struttura dello spettacolo: oltre 70 brani eseguiti interamente in forma di medley, con 21 band di allievi e 2 di docenti in un flusso ininterrotto di musica. Vedere il lavoro svolto durante le prove concretizzarsi in un vero spettacolo è l’orgoglio più grande per la nostra scuola”.