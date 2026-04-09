Riqualificazione dei marciapiedi, il Garante della disabilità: “Segnalate le barriere architettoniche”

Grosseto. In vista dell’avvio, a partire dal mese di maggio, del progetto di miglioramento della sicurezza urbana e dell’accessibilità promosso dall’amministrazione comunale, il Garante della disabilità del Comune di Grosseto, Diego Montani, rivolge un appello a tutti i cittadini e agli abitanti delle frazioni affinché contribuiscano in modo concreto ed efficace al percorso intrapreso.

Il piano di manutenzione straordinaria, recentemente approvato, prevede infatti interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla riqualificazione di tratti di marciapiedi attualmente inagibili o dissestati, in diverse aree della città e del territorio comunale. Si tratta di azioni attese e fondamentali, frutto anche delle numerose segnalazioni raccolte negli anni.

«Dopo aver inoltrato molte segnalazioni nel corso del tempo – dichiara Montani –, ritengo fondamentale proseguire su questa strada, rafforzando la collaborazione con la cittadinanza. Invito tutti a continuare a utilizzare la figura del Garante come punto di riferimento, inviando segnalazioni e contributi utili a supportare gli interventi programmati».

L’obiettivo è quello di costruire una rete capillare di partecipazione civica, in grado di restituire una fotografia reale e aggiornata delle criticità presenti sul territorio, così da consentire agli uffici competenti di pianificare interventi sempre più efficaci e risolutivi.

«Questo appello – prosegue il Garante – vuole stimolare il senso civico e di appartenenza di ogni persona. È importante ricordare che un ambiente accessibile e sicuro rappresenta un valore per l’intera comunità, non soltanto per le persone con disabilità».

Il Garante Diego Montani rinnova pertanto la propria piena disponibilità ad accogliere ogni segnalazione, «nello spirito più autentico di collaborazione, sinergia e rispetto tra cittadini, istituzioni ed enti, con l’obiettivo comune di migliorare la qualità della vita urbana. I cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo centrale e consapevole: non semplici spettatori, ma protagonisti attivi nella costruzione di una città più inclusiva, sicura e attenta ai bisogni di tutti».