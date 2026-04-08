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Marciapiedi più accessibili e sicuri in città: il Comune investe oltre 165mila euro

Ecco gli interventi previsti

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche su alcuni tratti di marciapiedi dissestati in varie zone della città e delle frazioni.

L’intervento, dal valore complessivo di 165.697,64 euro, rappresenta un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza urbana e dell’accessibilità degli spazi pubblici, con particolare attenzione alle persone con disabilità, agli anziani e alle famiglie.

Il progetto prevede interventi puntuali su marciapiedi che presentano criticità, con opere di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza, oltre all’eliminazione degli ostacoli che limitano la piena fruibilità degli spazi urbani.

«Con questo intervento – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschiproseguiamo con determinazione il lavoro di riqualificazione della città, mettendo al centro un principio fondamentale: rendere Grosseto sempre più accessibile, sicura e inclusiva. Non si tratta soltanto di lavori pubblici, ma di un investimento sulla qualità della vita delle persone, in particolare di chi quotidianamente incontra difficoltà negli spostamenti».

«Abbiamo approvato un progetto concreto, mirato e immediatamente cantierabile – proseguono sindaco e assessore – che interviene su situazioni reali di criticità diffuse nel territorio comunale. È un’azione che si inserisce in una visione più ampia di manutenzione e cura della città, che riguarda non solo il centro ma anche le frazioni, troppo spesso dimenticate in passato. L’obiettivo è chiaro: migliorare progressivamente l’accessibilità degli spazi pubblici e garantire standard sempre più elevati di sicurezza urbana. Continueremo a lavorare in questa direzione, programmando interventi mirati e utilizzando al meglio le risorse disponibili, per dare risposte concrete ai cittadini».

Il provvedimento rientra nell’ambito delle attività di manutenzione straordinaria previste dall’amministrazione comunale e sarà seguito dai successivi atti necessari all’affidamento e alla realizzazione dei lavori.

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